Costantino Vitagliano, confessioni shock “Io e Maria De Filippi…”

Costantino Vitagliano è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non capita spesso, però, che la donna ne parli né, tantomeno, che le vengano fatte delle domande in merito. A rompere il silenzio ci ha pensato l’ex tronista che, tra l’altro, si è espresso molto chiaramente con confessioni choc.

Costantino Vitagliano, “Maria si arrabbia se le parlate di me”

Le parole di Costantino Vitagliano su Maria De Filippi e su quello che è, ormai, il loro rapporto sono state molto chiare. “Maria si arrabbia se le parlate di me perché l’ho usata”, pare questo il tono che, inizialmente, l’uomo vuole dare alla sua intervista. Ma poi prosegue “Io e la De Filippi ci siamo usati a vicenda, ho accettato di sfruttare tutto al massimo”.

“La TV è un lavoro e basta, anche la D’Urso mi paga per andare da lei. Senza gettone”, prosegue, “me ne sto a casa, cambio lavoro, faccio altro”. Una posizione, dunque, che metterebbe in luce il fatto che, da ambo i lati, ci sarebbe stato un cavalcare l’onda del momento. Molti fans della De Filippi, però, credono che la regina di Mediaset non avesse affatto la necessità di approfittare del momento con Vitagliano.

Costantino Vitagliano, da Uomini e Donne in poi

La carriera di Costantino Vitagliano ha preso inizio circa una ventina di anni fa quando arrivò, per l’appunto, sul trono di Uomini e Donne. Una notorietà che arrivò subito e forte specie grazie alla turbolenta storia con Alessandra Pierelli, ragazza con cui poi Costantino si fidanzò.

Di pochi anni fa la partecipazione dell’uomo al Grande Fratello VIP ma, come aveva fatto in precedenza, anche dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà Costantino Vitagliano si è allontanato dai riflettori.

Attualmente il lavoro di Costantino è quello di insegnare agli altri come diventare dei bravi persona shopper ovvero dei veri e propri assistenti agli acquisti. Lontano dalla TV ma, comunque, davanti ad un obiettivo per le riprese di The Lady, la serie di Lory Del Santo in onda sul web. Carriera a parte, Maria De Filippi replicherà alle parole di Vitagliano?