Maria De Filippi vuota il sacco: “ecco cosa dico a Tina Cipollari dietro le quinte per non esagerare a Uomini e Donne”

Maria De Filippi ospite a Che Tempo Che Fa

Domenica sera in uno studio completamente vuoto Maria De Filippi è stata ospite a Che Tempo Che Fa, il programma d’approfondimento condotto da Fabio Fazio. Quest’ultimo l’ha accolta mentre Queen Mary si guardava attorno molto sorpresa.

Una volta seduta di fronte al padrone di casa, la moglie di Maurizio Costanzo ha parlato di tantissime cose. Tra queste di Tina Cipollari che da vent’anni ricopre il ruolo di opinionista nel Trono classico ed over di Uomini e Donne. La professionista pavese ha detto che la vamp frusinate spesso esagera svelando cosa le dice dietro le quinte prima di realizzare le registrazioni.

Queen Mary parla di cosa accade dietro le quinte di Uomini e Donne

Maria De Filippi ha ribadito per l’ennesima volta che non c’è nessun copione all’interno del dating show Uomini e Donne. In poche parole quello che fa Tina Cipollari in studio è tutto di sua iniziativa. Queen Mary e la squadra di lavoro in un pomeriggio registrano ben tre puntate che poi verranno montate dai tecnici per mandarle in onda nel pomeriggio di Canale 5.

Quindi a Fabio Fazio ha raccontato cosa le dice dietro le quinte. Maria si avvicina alla collega di Gianni Sperti consigliandole di non esagerare altrimenti dopo bisogna tagliare le cose che non possono essere trasmesse e non si entra più nei tempi. Una soluzione che più delle volte non ha funzionato.

Maria De Filippi e le raccomandazioni e Tina Cipollari

Ma non è finita qui. Infatti a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, Maria De Filippi ha confidato che col tempo ha trovato un altro espediente. In poche parole chiede al tecnico del suono di abbassare il microfono di Tina Cipollari affinché da casa non possa sentire le cose che lei dice. In questo modo, anche se la vamp frusinate esagera in fase di montaggio non c’è bisogno di tagliare e si rientra nei tempi a disposizione.

Se non facesse così, Queen Mary e tutti i protagonisti dovrebbero rimanere più a lungo all’interno dello studio 6 dell’Elios in Roma per registrare. Un metodo che fino ad ora ha dato i suoi frutti. E tutte le scene censurate che vedono protagonista l’opinionista che fine hanno fatto?