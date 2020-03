“Mio fratello mi ha sparato…”: Maria De Filippi, la confessione choc da Fabio Fazio

Maria De Filippi e il racconto sconcertante sul fratello maggiore

Nella nuova puntata di Che Tempo Che Fa su Rai Due, il padrone di casa ha accolto Maria de Filippi in uno studio totalmente vuoto per l’ordinanza dovuta all’emergenza Coronavirus. La regina della televisione italiana che ha dei programmi di successo come: C’è Posta per Te, Amici, Uomini e Donne, Tu si que vales e tanti altri, di fronte al collega ha fatto una confessione choc.

Parlando della sua adolescenza ha raccontato che un giorno è entrato nella stanza del fratello più grande e lui le ha sparato perché precedentemente le aveva detto di non farlo. L’ha colpita con un fucile a pallettoni, infatti ha una cicatrice in fronte e meno male che non l’ha presa agli occhi. Lei vedeva il consanguineo come un mito, quindi si intrufolava nella sua camera per sottrargli i maglioni.

Maria De Filippi parla dei suoi programmi televisivi

Nel corso della lunga intervista a Che Tempo Che Fa, Maria De Filippi ha confidato che il dietro le quinte di Amici è davvero molto difficile. E se talent show sa ogni minima cosa, di C’è Posta per Te viene a conoscenza solo di quello che uno dei protagonisti della storia le racconta.

Mentre parlando del dating show Uomini e Donne ha menzionato due pilastri come Tona Cipollari e Gemma Galgani. Più volte è costretta e dividerle raccontando che non c’è un copione tra loro, quello che si vede su Canale 5 è tutto reale.

Siccome in un pomeriggio registra tre puntate e per evitare tanti tagli e rimanere di più in studio, la conduttrice raccomanda l’opinionista di non esagerare con la dama torinese. Visto che non funziona ha deciso di abbassarle il microfono quando parla a sproposito e la registrazione prosegue senza intoppi.

La battuta ironica di fabio Fazio su Maurizio Costanzo

Nei primi minuti dell’intervista a Che Tempo Che Fa, il padrone di casa Fabio Fazio ha fatto una pessima figura a causa del meccanismo della scrivania. A quel punto Maria De Filippi gli ha detto di stare attento altrimenti Luciana Littizzetto lo becca.

Poi i due professionisti hanno chiacchierato tranquillamente al punto che il giornalista ligure le ha fatto una domanda sul marito Maurizio Costanzo. In modo ironico le ha detto: “Tu a C’è posta per te fa più movimento di Maurizio in tutta la vita”.