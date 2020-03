Flavio Insinna quasi in lacrime a L’Eredità, costretto a dirle addio: “Ciao, tesoro mio…” [FOTO]

L’addio di Benedetta da Modena al game show L’Eredità

Prima o poi doveva accadere. Nella puntata de L’Eredità in onda domenica 1 marzo 2020 la pluri-campionessa di Modena ha dovuto dire addio al game show del preserale di Rai Uno. La ragazza è stata sconfitta prima del Triello, quindi per regolamento non potrà più tornare a giocare.

Ovviamente la sua inaspettata sconfitta ha fatto commuovere Flavio Insinna che si è dispiaciuto moltissimo per l’uscita di scena della donna. Infatti, al momento dei saluti, il pubblico presente nello studio 6 del centro Fabrizio Frizzi di Roma le ha fatto un caloroso applauso, mentre il padrone di casa, dopo alcuni secondi senza parlare, si è poi avvicinato a Benedetta per salutarla dicendole delle meravigliose parole.

Il saluto di Flavio Insinna e i ringraziamenti di Benedetta

Ebbene sì, Benedetta da Modena ha detto addio a L’Eredità dopo più di 20 giorni. A quel punto l’attore romano Flavio Insinna si è avvicinato a lei e, tra gli applausi degli spettatori presenti in studio le ha ha augurato un in bocca al lupo per tutto. Ovvero per la tesi e per il suo futuro.

“E se magari qui da noi ti sei scoperta ancora più forte e ancora più bella, a noi fa piacere. Ciao ragazza dei record, tesoro mio!”, ha concluso il padrone di casa del quiz tv di Rai Uno. A quel punto ha preso la parola la diretta interessata ringraziando tutti perché ha trascorso un periodo bellissimo. (Continua dopo la foto)

Antonella è la nuova campionessa de L’Eredità

Dopo la sconfitta della pluri-campionessa de L’Eredità Benedetta, al Triello hanno giocato Valerio, Ilaria e Antonella. Successivamente a sfidarsi al duello sono state le ultime due. Alla fine è stata Antonella a diventare la nuova campionessa del game show che quest’anno compie la maggiore età.

La new entry, inoltre, ha confidato a Flavio Insinna e al pubblico di aver già partecipato al quiz un decennio fa. Giunta a La Ghigliottina con un montepremi potenziale di quasi 50 mila euro, non è riuscita, però, ad indovinare la parola corretta, dando come risposta ‘passato’ piuttosto che ‘controllo’.