Oroscopo Branko 2 marzo 2020: Toro lunatico, Vergine stressata

L’oroscopo di Branko del 2 marzo è pronto a rivelare quali sono le novità di questa giornata d’inizio settimana. Per i nativi del Toro è una giornata lunatica, invece, per le persone della Vergine è stressante. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 2 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – A causa della mancanza di Marte diventate spesso irritabili ma in questa settimana ci sono transiti preziosi per l’attività e l’amore. Giovedì torna Mercurio nel campo amicizie, incontri. Non mancano le occasioni professionali, affari finanziari.

Toro – Anche per voi sono giornate lunatiche ma questa settimana si apre con Luna primo quarto e di chiude con Luna piena in Vergine. La prima fase è magnifica per le questioni economiche, l’ultima, invece, è un trionfo d’amore e passione.

Gemelli – In serata la Luna diventa primo quarto nel vostro segno, ma fino a domenica porta momenti di gioia e felicità. Venere sensuale favorisce gli innamoramenti.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Anche se non accadrà nulla di memorabile, è importante che Veneri cambi aspetto. Giovedì sarà in Toro, transito che porta speranze d’amore e non solo. Primo segnale positivo si può riscontrare nelle questioni pratiche e di lavoro.

Leone – Giornata positiva per il settore del lavoro, soprattutto per chi tratta con il pubblico. Luna primo quarto in Gemelli è di buon augurio per amicizie, raccomandazioni, incontri sociali. Entro mercoledì dovete sollecitare se siete in attesa di qualche rientro finanziario.

Vergine – Siete una concentrazione di stress che pochi potrebbero reggere ma dovete essere cauti con il cambio di Luna. Giovedì avviene un improvviso cambiamento. Ritorna anche la fortuna grazie a Giove. Amore: anticipo di primavera, ma dovete dimostrare i vostri sentimenti.

Previsioni di lunedì 2 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Fate bene a non fidarvi di Marte in Capricorno. Può anche capitare che arrivi una Luna che s’impone nel campo dell’amore e della fortuna, come l’odierno primo quarto in Gemelli. Giovedì Venere tornerà positiva. Le vostre armi vincenti sono: talento, cultura, grazia.

Scorpione – Nettuno per voi estrae dalle profondità del mare occasioni non da poco, e Plutone vi spinge a realizzarli. La chiusura di qualche collaborazione, rapporto professionale o d’affari non sarà più rimandabile. Da oggi fino a domenica amore passionale.

Sagittario – In questa giornata non avete autocontrollo, chissà cosa uscirà dalla vostra bocca! Evitate persone irritanti. Meglio concentrarsi sul lavoro e sugli affari, giovedì sarà un’ottima giornata per le transazioni, scambi e investimenti. Salute da tenere sotto controllo.

L’oroscopo di Branko del 2 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – L’odierno primo quarto in Gemelli è una fase ottima per la vostra attività professionale, finanziaria. Anche la salute si avvantaggia, ma dovete essere misurati con cibo e bevande. Torna Venere in Toro e sarà buona fino ad agosto.

Acquario – Cielo sentimentale. Venere procura un’altra occasione fortunata ai coniugi del segno, alla famiglia. Mercurio torna nel segno mercoledì e vuole darvi una mano a risolvere le complicazioni nate nell’ultimo periodo. Siate sempre ottimisti, anche con Venere contraria.

Pesci – Non fatevi ossessionare dalle questioni del presente e iniziate a programmare il vostro futuro. Luna primo quarto in Gemelli interessa la famiglia e agisce sulla salute. Quando Mercurio torna pochi giorni in Acquario potrete fare un controllo generale della vita professionale.