Grande imbarazzo ai Soliti Ignoti, Amadeus costretto a dirlo: “Diventa più lungo con…”

Grande imbarazzo in studio: Amadeus senza parole

Nella puntata domenica dei Soliti Ignoti – Il Ritorno in onda il 1 marzo 2020, il padrone di casa ha creato un momento di imbarazzo. Chi segue il conduttore sa perfettamente che negli anni ha fatto sempre auto-ironica sul suo naso particolarmente pronunciato. Ma nell’ultimo appuntamento settimanale nella fase finale del gioco, la ragazza in gara Rossella è stata chiamata ad indovinare il parente misterioso di uno dei concorrenti visti prima.

Commentando il naso e le orecchie di una delle persone ignote, identificato dalla donna come il possibile figlio, la concorrente del game show dell’access time di Rai Uno ha detto che le orecchie e il naso crescono con l’età.

Divertente siparietto tra Amadeus e Rossella

Ascoltando la risposta di Rossella ai Soliti Ignoti, il padrone di casa Amadeus è rimasto particolarmente sbalordito. A quel punto l’artista le ha chiesto se stava dicendo che il naso cresce con l’età? “Il mio crescerà ancora di più?! Mi stai dando delle notizie drammatiche!”, ha ironizzato il marito di Giovanna Civitillo.

Ovviamente il botta e risposta ha scatenato una serie di risate da parte dei diretti interessati ma anche del pubblico presente in studio. Subito dopo, però, il conduttore si è dispiaciuto con la concorrente in gara e poi ha fatto un’altra battuta: “Quando avrò 74 anni avrò un naso ancora più grande e un orecchio enorme?”. Quindi lei ha deciso di chiudere il divertente siparietto dicendo che crescerà ma in modo lieve.

Rossella vince 26 mila euro ai Soliti Ignoti – Il Ritorno

Dopo aver archiviato la divertente gag ai Soliti Ignoti – Il Ritorno, il padrone di casa Amadeus ha domandato alla concorrente Rossella di dare la sua risposta definitiva. Per fortuna quella data da quest’ultima alla fine è risultata giusta.

La donna è riuscita ad indovinare il parente misterioso vincendo una discreta somma, ovvero ben 26 mila euro in gettoni d’oro. Nel frattempo continua il grande successo del programma di Rai Uno battendo ogni sera la concorrenza, ovvero il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.