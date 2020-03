“Sono scoppiata a piangere…”: Paolo Bonolis, la cognata Claudia Ruggeri lo confessa prima di Avanti un altro!

Claudia Ruggeri racconta come ha conosciuto il marito Marco

Il grande successo di pubblico del game show Avanti un altro non è riconducibile solamente a Paolo Bonolis e alla sua spalla destra Luca Laurenti. Infatti, un grande contributo lo danno pure i protagonisti del mini-mondo, tra cui le donne. Infatti è possibile vedere Laura Cremaschi, La Bona Sorte, la Bonas Sara Crice e Miss Claudia, interpretata da Claudia Ruggeri.

Quest’ultima ha il compito di presentare al concorrente di turno i componenti del suo salottino che quest’anno ha dovuto fare a meno de L’Alieno. In una recente intervista al magazine TelePiù, la cognata di Bonolis ha parlato del suo passato svelando anche un particolare sul marito Marco.

La donna ha detto che quando aveva 19 anni ed ero fidanzata con un ragazzo molto geloso che l’ha lasciata all’improvviso. Dietro le quinte di Domenica In si è messa a piangere e un ragazzo si è avvicinato chiedendole perché piangesse. Quell’uomo è il suo attuale consorte.

Miss Claudia parla del cognato Paolo Bonolis

Ricordiamo che Claudia Ruggeri è presente ad Avanti un altro sin dalla prima stagione per un totale di nove. Prima ricopriva il ruolo di supplente di italiano, successivamente era una sexy poliziotta e da qualche anno veste i panni di Miss Claudia, presidentessa del salottino del mini-mondo.

Intervistata dal magazine TelePiù, la cognata di Paolo Bonolis ha parlato di quest’ultimo dicendo che è una persona straordinaria e molto divertente. Il conduttore romano e gli autori le lasciano grande libertà, infatti lei tira fuori tutta la sua ironia con battute e frecciatine. Il padrone di casa del quiz tv le dice sempre che esplode quando si accende la luce rossa.

Claudia Ruggeri vorrebbe condurre un programma comico

Nel corso della lunga intervista per il magazine TelePiù, Miss Claudia, alias Claudia ruggeri vorrebbe tanto continuare a presentare i personaggi di Avanti un altro. Ma oltre al divertente game show del preserale di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, le piacerebbe molto presentare un programma comico come Colorado o Made in Sud.Il suo sogno nel cassetto prima o poi si esaudirà?