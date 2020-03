Emma Marrone, la verità sull’addio con Stefano De Martino: “un amore puro, rovinato da…”

In molti sicuramente ricorderanno la storia d’amore tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. La loro relazione ha appassionati migliaia e migliaia di telespettatori e seguaci dell’ex coppia. Tutto è nato trai banchi di scuola di Amici, dove entrambi si sono conosciuti e amati per circa due anni.

Un amore puro, bello e sopratutto passionale che purtroppo è finito per colpa di una ‘terza’ persona. A distanza di anni è finalmente arrivata la verità sulla loro rottura e a svelarla ci ha pensato direttamente la cantante salentina.

Emma Marrone e Stefano De Martino: un amore nato tra i banchi di scuola

In un’intervista rilasciata al Magazine “Chi”, Emma Marrone ha deciso di raccontare tutta la verità sulla rottura con il ballerino. La cantante ha spiegato che tra di loro all’epoca della loro relazione c’era molta passione e tutto sembrava magia. All’improvviso, però, si è vista crollare il mondo addosso e tutte quelle sicurezze sono scomparse.

Stefano De Martino è cambiato improvvisamente, ha spiegato l’artista. Nello stesso tempo, però, quando ha capito che tra di loro ormai era tutto finito ha preferito la strada del silenzio, cercando di metabolizzare il tutto attraverso se stessa.

Cosa è successo davvero tra di loro?

Ad oggi, purtroppo, nessuno sa realmente cosa è accaduto tra la cantante e il ballerino napoletano. Da anni ormai, tutti pensano che la colpa del loro addio sia dovuto a Belen Rodriguez. Emma Marrone, sempre durante l’intervista, ha raccontato di non essere mai esplosa con esternazioni di rabbia o vendetta.

Questo lascerebbe intendere che tra di loro ci fosse davvero una terza persona. Infatti, dopo dopo pochi mesi dalla loro rottura è spuntata la modella argentina. La cantante ha saputo però riprendersi alla grande dimostrando autoironia e soprattutto che il perdono esiste ed è una dote che rende migliori gli umani.

Più volte è capitato che i tre si incontrassero anche in tv e la Marrone non si è mai mostrata incattivita. Anzi proprio nella scuola di Amici, lo scorso anno Maria De Filippi ha organizzato un piccolo siparietto per far cantare insieme le due donne e mettere fine a tanti pettegolezzi.