Nina Moric in reggiseno su Instagram: imbarazzanti video dopo Live (FOTO)

Come tutti i telespettatori di Live non è la D’Urso avranno avuto modo di vedere, ieri sera Nina e la madre di Luigi Favoloso hanno avuto un confronto in diretta. Le due se ne sono dette di tutti i colori, ma la parte più trash è avvenuta, molto probabilmente, dopo il programma. Nina Moric, infatti, ha registrato delle IG Stories in reggiseno in cui si è mostrata in pose alquanto imbarazzanti.

La modella ha voluto “commentare” quanto accaduto durante la puntata, ma, in realtà, non ha fatto altro che mettere in mostra il suo decolleté. Il popolo del web, naturalmente, non ha potuto fare a meno di notare la cosa rimanendo basito. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Lo scontro tra Nina e Loredana

Continua lo show inerente la guerra tra Nina e Luigi. I due ex fidanzati stanno affrontando la situazione nelle sedi opportune ma, nel frattempo, Barbara D’Urso sta ampiamente trattando la vicenda anche nelle sue trasmissioni. Contrariamente a quanto dichiarato dalla modella, ieri ha accettato di presenziare all’interno della trasmissione di Lady Cologno, dopo averla pesantemente criticata nei giorni precedenti.

La donna ha avuto un faccia a faccia con Loredana e con il cagnolino Baghera. Inutile ribadire che le due protagoniste non hanno affatto trovato un punto d’incontro, anzi. La cosa più esilarante, però, è il commento in reggiseno di Nina Moric dopo la trasmissione. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, la modella ha commentato la situazione ed ha mostrato tutto il suo disappunto per quanto emerso.

La Moric in reggiseno spiazza i fan

Nelle recenti IG Stories di Nina Moric, la donna si è mostrata a tutta la sua community in reggiseno ed ha spiegato che non capisce il motivo di tutto questo trash. Per tutta la durata dei vari filmati, la donna non ha fatto altro che farfugliare e dire cose inaudibili. Dopo alcuni secondi, poi, ha palesato il fatto che non avesse nulla da aggiungere a tutta questa storia.

Successivamente, ha detto che per qualcuno l’orologio stesse facendo tick tock, e questo qualcuno sembra essere propri il suo ex fidanzato. Infine, ha concluso il su intervento alquanto bizzarro affermando di non dover dare spiegazioni a nessuno in merito alle persone che, in questo momento, le stanno al fianco.