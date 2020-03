GF VIP, svelati i cachet di alcuni concorrenti: ecco chi guadagna di più

La cosa che più incuriosisce i telespettatori del GF VIP è, come sempre, il cachet destinato ai vari personaggi famosi. A differenza del reality show nella versione tradizionale, quella con i VIP implica necessariamente la ripartizione di compensi a seconda della notorietà del personaggio.

A spiegare tutto questo è stato lo stesso Alfonso Signorini che, in un intervista prima dell’inizio del programma, ha ribadito che ogni singolo concorrente avesse un trattamento specifico. Ad ogni modo, andiamo a vedere le somme che sono state tirate fuori da Libero.

I cachet più alti di questo GF VIP

In queste ore sono emerse delle notizie molto interessanti in merito ai possibili cachet elargiti ai protagonisti del GF VIP. La più pagata, per il momento, risulterebbe Valeria Marini. La showgirl, infatti, pare abbia firmato un contratto che prevede il pagamento di 20.000 euro a settimana trascorsa nella casa. Per le singole apparizioni e le ospitate in studio, invece, sembra riceva un compenso di 8.000 euro.

Al secondo posto, invece, ci sarebbe Barbara Alberti. Da contratto, la scrittrice pare abbia percepito 18.000 euro a settimana più altri 8.000 per ogni singola presenza in studio. La donna, quando era all’interno della casa, inoltre, ha chiarito di avere una postilla particolare all’interno del contratto. Secondo tale clausola, infatti, anche nel caso in cui avesse deciso di abbandonare il reality show anticipatamente, non avrebbe perso tutto quello guadagnato sino a quel momento.

Il compenso della Del Santo e la clausola

Per quanto riguarda gli altri concorrenti del GF VIP, invece, non ci sono informazioni molto precise e attendibili per quanto riguarda i cachet. Quello che sembra certo, però, è che i compensi più alti siano quelli appena citati. Inoltre, è emerso anche quanto avrebbe guadagnato Lory Del Santo per la sua apparizione nel corso di una puntata del reality show.

Per incontrare Antonio Zequila, infatti, la donna pare abbia percepito 5.000 euro di cachet. Ricordiamo che, solitamente, tutti i VIP firmano un contratto per il quale le cifre stabilite verranno assegnate solo nel caso in cui non si desse luogo ad auto eliminazioni. L’unica eccezione a questa regola sembrerebbe essere valsa solo per Barbara Alberti.