Amici 19, il Serale: le prime parole di Martina Beltrami dopo l’eliminazione

Martina Beltrami è stata la prima eliminata del Serale di Amici 19. Ecco il suo sfogo sui social

Amici 19: la prima eliminata è Martina Beltrami

Venerdì 28 febbraio è iniziato il Serale di Amici 19. I concorrenti pronti per la competizione erano 10 e dovevano affrontare ben due eliminazioni. Infatti, le puntate dedicate a loro per decretare il vincitore sono soltanto 6. Alla fine del primo girone Martina Beltrami è stata eliminata definitivamente dal programma. La ragazza non ha convinto la giuria con le sue esibizioni e nemmeno il pubblico da casa.

Nonostante il suo carattere molto irascibile e polemico, durante la serata, Martina ha mantenuto dei toni molto pacati ammettendo che era molto agitata. Infatti, era preoccupata per l’esibizione con J-Ax che durante la settimana l’aveva fatta andare in crisi. Dopo qualche ora per riprendersi dalla forte esperienza vissuta, Martina ha scritto un lungo post sui social.

Le parole di Martina dopo l’eliminazione

Martina è tornata sui social dopo una settimana di casetta e ha scritto un lungo messaggio per parlare della sua esperienza nel talent. Per usare le sue parole, come tutte le cose belle si arriva poi ad una fine. Per lei Amici è stato un percorso molto difficile ma non privo di momenti felici.

Infondo se Martina si guarda indietro vede una ragazza diciottenne che con un biglietto Torino-Roma si è presentata ai casting solo con la sua chitarra e poi è riuscita ad arrivare al Serale. La cantante ha ammesso che non è stato proprio un finale con il botto, come forse lei desiderava, ma spera che questo sia solo l’inizio.

Alla fine del messaggio Martina si è rivolta a se stessa usando le parole "cara me", come la canzone che ha scritto mentre si trovava ancora nella scuola. Adesso prenderà tutte le cose positive che ha vissuto e ha imparato nel talent e tutte quelle negative per poter crescere. Voi che cosa ne pensate di lei e delle sue parole?

Il Serale di Amici 19

Il Serale di Amici 19 è iniziato tra le polemiche e ha anche perso la sfida (in fatto di ascolti) con La Corrida condotta da Carlo Conti. Tuttavia, la prima puntata ha messo in mostra i talenti davanti alla giuria composta da Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso. L’avventura del Serale continua per 8 ragazzi: Valentin, Talisa, Javier, Nicolai per il ballo, Jacopo, Giulia, Gaia, Nyv per il canto.