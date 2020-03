Amici 19: le prime parole di Francesco Bertoli dopo l’eliminazione

Francesco Bertoli è tornato sui social dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 19. Ecco che cosa ha scritto il giovane cantante

Amici 19: Francesco Bertoli è il secondo eliminato

Venerdì 28 febbraio è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 19. I ragazzi che sono riusciti ad ottenere la maglia verde per esibirsi sul prestigioso palco sono stati: Nyv, Gaia, Giulia, Jacopo, Francesco, Martina per il canto, Javier, Talisa, Valentin e Nicolai per il ballo.

Dopo il primo girone Martina Beltrami e Francesco Bertoli sono finiti al ballottaggio. Martina è stata eliminata per non aver convinto con le sue esibizioni la giuria e il pubblico da casa. Tuttavia, nel secondo girone, anche Francesco, questa volta la ballottaggio con Valentin, ha avuto la peggio ed è stato eliminato.

Ricordiamo che Francesco e Martina sono stati gli ultimi allievi a poter prendere la maglia verde per il Serale. Martina non è mai stata apprezzata molto dai professori ed ha ottenuto il suo posto grazie ai giudici esterni, mentre Francesco era molto apprezzato dai professori ma non dai critici che sono intervenuti nel programma.

Le parole di Francesco dopo l’eliminazione

Francesco, dopo una settimana recluso nella casetta con i suoi compagni, è tornato attivo sui social. Il cantante ha già una fan base importante perché prima di Amici 19 aveva partecipato a X Factor ed era, quindi, già conosciuto.

Nel messaggio che ha voluto scrivere tramite il suo profilo Instagram Francesco ha parlato di Amici 19 come un’esperienza incredibile in cui è riuscito ad imparare davvero molto, sia a livello artistico che su se stesso. Il cantante si dice fiero del suo percorso perché è sicuro di aver dato il massimo dal primo giorno in cui è entrato nel programma. Adesso è felice e pronto per i prossimi progetti. Infatti, ha promesso ai suoi fan di dare presto aggiornamenti. (Continua dopo il post)

Le critiche

Durante il percorso nel talent di Francesco Bertoli dai social sono arrivate molte critiche. Se tanti l’hanno sostenuto e hanno creduto nel suo talento, molti altri hanno pensato che il ragazzo abbia avuto un trattamento di favore rispetto agli altri. I professori, infatti, gli hanno dato molti più consigli e opportunità di arrivare al Serale rispetto ad altri concorrenti. Voi che cosa ne pensate? In ogni modo il vero riscontro con il mondo della musica e con il pubblico per Francesco arriverà nei prossimi mesi.