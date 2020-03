Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini si collega con la Casa per un annuncio importante

Alfonso Signorini durante le prove ha dato un annuncio molto importante ai concorrenti. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini si collega con i concorrenti, l’annuncio

Nella giornata di domenica 1 marzo, Alfonso Signorini ha fatto, come ogni settimana prima della diretta, le prove per una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In questa occasione ha deciso di collegarsi con i concorrenti per fare un annuncio importante.

Infatti, il conduttore della quarta edizione del reality ha comunicato ufficialmente che il programma terminerà il 27 aprile 2020. Questo significa che è stato prolungato di un mese. Inoltre, Alfonso ha aggiornato i vip sulla situazione relativa al Coronavirus. (Continua dopo il post)

Le reazioni dei concorrenti

Non tutti hanno reagito bene alla notizia che il programma si prolungherà per oltre un mese. Alcuni concorrenti che sono nella Casa più spiata d’Italia dall’inizio cominciano ad avvertire la stanchezza e non sono stati per nulla contenti della novità.

Inoltre, alcuni di loro non trovano giusto il fatto che continuino ad entrare nuovi vip “freschi” che hanno più energia e più volontà di rimanere nel programma rispetto a chi è già lì da due mesi.

Per quanto riguarda, invece, la vicenda del coronavirus, i concorrenti sono molto in pensiero. Non avendo la possibilità di seguire costantemente quello che accade, alcuni di loro sono molto preoccupati per le loro famiglie. Tuttavia, la produzione continua a rassicurarli costantemente.

Le ultime novità del GF Vip

A due mesi dalla convivenza forzata si può dire che i caratteri dei vipponi, così come li chiama Alfonso Signorini, stanno emergendo. Gli scontri nella Casa più spiata d’Italia sono all’ordine del giorno. Antonio Zequila non ha pace con Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese, Antonella Elia e Valeria Marini sono arrivate addirittura alle mani.

Nella scorsa puntata Andrea Montovoli ha deciso di ritirarsi, così come avevano fatto anche Barbara Alberti e Carlotta Maggiorana. Fino a questo momento ci sono state anche due squalifiche: la prima di Salvo Veneziano per le frasi dette su Elisa De Panicis, la seconda di Clizia Incorvaia per le frasi sulla mafia. Per questo sono entrati diversi nuovi vip.

Mentre i concorrenti sono sicuri che il programma stia andando molto bene, sui social in generale si avverte un certo disappunto per alcune dinamiche del realty. Voi che cosa ne pensate di questa edizione?