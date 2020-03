Alessia Macari contro Valeria Marini GF Vip 4, incontro nella Casa? “Falsa e provocatrice”

Alessia Macari si scaglia Valeria Marini e la definisce falsa e provocatrice, le due showgirl non si sono mai amate, scopriamo cosa è successo

La presenza della Marini nella casa del GF Vip 4 sta facendo parlare, anche per via dei suoi comportamenti nella casa. La stoccata per la Marini arriva da Alessia Macari, la bella showgirl che ha detto che lei e Valeria non sono mai andate d’accordo. Da alcune ora la Macari ha inveito contro la Marini per il suo comportamento e ha rivelato una diatriba che va avanti da tempo.

La polemica a distanza iniziata tra la ciociara e la showgirl ha origine da alcune affermazioni che quest’ultima ha fatto nella casa. Il discorso si basa sull’esperienza che le due donne hanno fatto insieme nel reality show di Canale 5 quattro anni fa. Allora la vincitrice del reality fu proprio Alessia Macari, ma la bionda Valeria ha ribadito che era come se avesse vinto lei.

Alessia Macari si scaglia contro la Marini

L’affermazione non è andata giù alla Macari, che torna alla carica e si scaglia contro Valeria Marini. Le parole dell’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori sono state taglienti e altezzose. Infatti, Valeria ha detto che lei era la più famosa e tutti le hanno detto che era lei la vincitrice annunciata. La Marina ha poi aggiunto che era felice che avesse vinto Alessia, in quanto era giovane e aveva bisogno di farsi conoscere.

D’altronde, lei ha sempre lavorato molto e non le serviva la vittoria del Grande Fratello Vip. Le sue dichiarazioni non sono piaciute alla Macari, che prontamente ha replicato. Alessia ha quindi risposto alle affermazioni della bionda showgirl con uno sfogo sui social network, dove ha espresso tutta la sua rabbia.

La Macari posta su Instagram il suo sfogo di rabbia

La Macari, moglie del calciatore Oliver Kragl, ha postato il suo sfogo su Instagram e ha detto che Valeria Marini è una falsa e una provocatrice. Alessia ha detto di Valeria che lei si sente l’unica donna famosa degna di attenzioni. Inoltre, lei chi dice di amare tanto le donne, in realtà è la prima che le butta giù.

E poi, la Macari affonda Valeria dicendo che se non ha bisogno del GF perché lei è famosa, come mai è di nuovo lì? Insomma, Alessia gliene ha dette quattro a Valeria, vedremo come reagirà la bionda showgirl nel caso Signorini decidesse di farle incontrare!