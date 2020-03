“Mi sono fatta male…”: Striscia la Notizia, la confessione di Francesca Manzini prima del debutto

Francesca Manzini debutta a Striscia la Notizia

Senza ombra di Francesca Manzini in questi anni ne ha fatta tanta di gavetta. Dopo un lungo periodo di duro lavoro l’imitatrice e speaker radiofonica è riuscita a conquistare la fiducia di Antonio Ricci, padrino di Striscia la Notizia. Prima l’autore l’ha fatta debuttare col deepfake di Mara Venier e successivamente l’ha messa dietro il bancone affidandole la conduzione.

Ovviamente non sarà sola ma insieme al veterano Gerry Scotti. Quindi, da questa sera lunedì 2 marzo 2020, l’ex concorrente di Amici Celebrities sarà alla guida del tg satirico che è giunto alla 32esima edizione. La donna, grazie al suo sorriso e professionalità finalmente si toglierà qualche sassolino dalle scarpe prendendosi una rivincita dai numerosi schiaffi subiti nella vita.

La vita difficile della speaker radiofonica

Un po’ di tempo fa Francesca Manzini aveva rilasciato una lunga intervista a Verissimo svelando le tante difficoltà ma anche i traguardi raggiunti nella vita. Confessando nel salotto di Silvia Toffanin, la neo conduttrice di Striscia la Notizia aveva raccontato del periodo nero della sua esistenza, ovvero quando è arrivata a pensare di fare un gesto estremo.

“Può succedere. Vivere non è una cazzata, la vita è bellissima, io sono una deficiente che si è fatta male da sola”, aveva dichiarato la speaker di RDS senza peli sulla lingua, facendo anche un mea culpa. La Manzini da molti anni lavora in radio, dove le sue straordinarie imitazioni sono diventate dei cult.

Tuttavia nel suo percorso professionale non sono mancate nemmeno delle feroci critiche, anche da parte di colleghe. A settembre 2019 era una delle concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities dimostrando al pubblico italiano di essere molto preparata anche in altre discipline dello spettacolo, ovvero canto e ballo.

Francesca Manzini affiancherà Gerry Scotti

Qualche mese fa l’ha contattata Antonio Ricci facendola entrare nel cast di Striscia la Notizia facendole fare le imitazioni di Mara Venier, attraverso dei deepfake. Visto il grande successo ottenuto, la donna è stata promossa alla conduzione dello storico tg satirico di Canale 5. Prima del suo debutto dietro il famoso bancone, la Manzini ha confessato di essere particolarmente confusa e felice.

Poi ha ringraziato il padron del programma Mediaset per la grande opportunità che le ha dato e Gerry Scotti che la terrà per mano per tutta la settimana. Ricordiamo infine che dopo sei puntate la donna verrà sostituita dalla soubrette elvetica Michelle Hunziker.