Asia Valente GF Vip 4 rischia l’eliminazione ecco il perchè

Asia Valente nella bufera, la bionda ‘coniglietta’ di Playboy rischia l’espulsione per aver definito clown Sossio Aruta

Ancora un altro concorrente a rischio espulsione al Grande Fratello Vip 4. Di chi si tratta questa volta? Di Asia Valente, che finisce nella bufera per aver detto a Sossio Aruta che è un clown. La coniglietta di Playboy, che si trova nella Casa da appena due settimane, sta facendo rivoluzione.

Per prima cosa le sue curve generose non sono certo passate inosservate. E tutti hanno potuto notarle, sia i concorrenti che il pubblico da casa che ha potuto ammirarla in tutta la sua bellezza. Oltre che per le sue curve, a renderla nota adesso sono le parole dette a Sossio Aruta.

Mentre la modella e influencer stava chiacchierando con altre ragazze della casa l’ex calciatore è arrivato di nascosto spaventandole. Le altre concorrenti hanno espresso solo qualche gridolino, mentre lei è scattata con parole assolutamente ingiuste.

Asia Valente offende Sossio Aruta

La Valente ha detto a Sossio che era un down, un’espressione decisamente offensiva che non è piaciuta agli utenti. Sono state tante infatti le parole dette sui social contro Asia e molti hanno chiesto anche al GF di squalificarla.

Per l’ennesima volta i concorrenti del GF si fanno sentire per delle esclamazioni non idonee, che fanno discutere. I termini dispregiativi non sono affatto accettabili e il paragone con persone con disabilità lo è ancor meno.

A parlare è anche la presidente delle associazioni delle sindrome di Down, Antonella Falugiani, che ha ritenuto inopportuno questo linguaggio. Il rispetto per queste persone e per le loro famiglie viene prima di tutto ed è inaccettabile questo comportamento.

La Valente a rischio squalifica?

Anche Asia Valente quindi potrebbe essere a rischio squalifica. Non dimentichiamo che un episodio del genere era capitato ad Andrea Cerioli al Grande Fratello 13. Il giovane aveva detto una frase in cui era presente la parola mongolo.

Allora il concorrente era stato graziato, ma adesso le parole di Asia arrivano dopo altri due casi. Il primo è stato quello di Salvo Veneziano e le sue frasi sessiste che aveva suscitato polemiche.

Poi ci sono state le parole Clizia Incorvaia che aveva definito Andrea Denver un Buscetta e un pentito. Adeso cosa succederà alla Valente? Che decisione prenderà il Grande Fratello Vip? Staremo a vedere cosa accadrà!