GF VIP: nuovo aggiornamento sul Coronavirus, panico tra i concorrenti

In queste ore, i protagonisti del GF VIP sono stati messi al corrente di un nuovo aggiornamento sul Coronavirus. La scorsa settimana, Alfonso Signorini è entrato in casa per ragguagliare gli inquilini in merito al difficile momento che sta attraversando l’Italia e tutto il mondo in generale.

Tutti, ovviamente, sono rimasti senza parole ed hanno cominciato a preoccuparsi. Nelle ultime ore, però, hanno ricevuto un nuovo aggiornamento, che li ha turbati ancora di più. Specie Adriana Volpe si è resa protagonista di una disamina alquanto efficace che ha conquistato il popolo di Twitter.

L’aggiornamento di Signorini sul Coronavirus nel GF VIP

Il conduttore del reality show è entrato nuovamente in casa per aggiornare i vari concorrenti del GF VIP in merito alla situazione del Coronavirus. I ragazzi hanno scoperto che l’Italia è alquanto ferma, specie dal punto di vista economico. Molti esercizi commerciali stanno vivendo una situazione di devasto poiché scarseggiano le risorse e anche la domanda è alquanto bassa.

Molti comuni si trovano a vivere in quarantena nella speranza che l’emergenza rientri oppure che si trovi un vaccino per sconfiggere il virus. Dopo aver ragguagliato i vari protagonisti delle novità, il presentatore ha lasciato l’abitazione ed ha lasciato che i concorrenti dessero libero sfogo alle loro congetture e alle paure. A intervenire sulla questione è stata soprattutto la Volpe.

La preoccupazione dei VIP e le parole di Adriana

Adriana, infatti, si è soffermata sì sui danni relativi alla salute, considerando che il tasso di mortalità è pari al 2/3%, tuttavia, ha posto l’accento su di un altro aspetto. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri, infatti, ha reputato molto grave il fatto che l’economia si trovi ferma. Si tratta di un momento storico davvero assurdo per la popolazione.

Dopo aver assistito alle conversazioni dei VIP del GF sul Coronavirus, gli utenti di Twitter si sono riversati sui social ed hanno cominciato a commentare la vicenda. In molti hanno apprezzato la lucidità e la razionalità con cui la Volpe ha affrontato la vicenda. Nonostanrte sia rinchiusa all’interno di una casa e non abbia vissuto direttamente tutta la situazione, la donna è riuscita a capire perfettamente l’entità del problema.