Piccolo incidente per Giulia De Lellis: ‘sono scioccata, stavo camminando e…’

Giulia De Lellis ancora una volta fa parlare di se. Dopo la fine della storia con Andrea a Damante, l’influencer ha ritrovato la felicità insieme a Andrea Iannone.

Dopo lo scandalo del doping che ha interessato il campione di moto, la giovane modella ha sconvolto tutti con una dichiarazione sui social. Nel dettaglio, l’ex corteggiatrice ha avuto un piccolo incidente. La De Lellis ha raccontato ai propri follower quello che le è successo a Roma, mentre camminava…

Giulia De Lellis coinvolta in un piccolo incidente

Il grave ‘fatto’ che ha coinvolto Giulia De Lellis è accaduto pochi giorni fa per le vie di Roma. La giovane ha spiegato attraverso un video che quanto successo l’ha praticamente disgustata e indignata. In pratica si è ritrovata coinvolta nell’episodio senza che se ne accorgesse.

Uno sconosciuto si sarebbe avvicinato a lei e le avrebbe ruttato in faccia, senza alcun motivo. “Stavo camminando per strada e arriva un signore e non mi fa un rutto in faccia”, ha affermato la nota influencer. Inoltre ha aggiunto che l’uomo autore del brutto gesto si è girato verso di lei dicendole delle cattive parole.

Aria di crisi tra Giulia e Andrea Iannone?

Ormai sono giorni che si parla di una ipotetica crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Il campione di moto GP circa un mese fa è stato travolto da uno scandalo che riguarda l’assunzione di doping. Il giovane si è sempre detto estraneo ai fatti ed è pronto a dimostrare la sua innocenza. Su consiglio dei suoi legali, avrebbe chiesto alla sua compagna di evitare di pubblicare foto insieme, almeno finché la bufera mediatica non si sarà placata.

I due sembrano, però, sono molto freddi e distanti e l’incontro tra l’influencer e l’ex Andrea Damante alla Milano Fashion Week non fa che aumentare il gossip su un possibile loro addio. Inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel giorno di Carnevale è stata fotografata a casa dei suoi genitori e senza la presenza del suo fidanzato. Per quale motivo? E’ davvero finita?