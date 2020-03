GF Vip: Paola Di Benedetto ammette di essere stata tradita, ecco le sue dichiarazioni

Paola Di Benedetto ha confessato di essere stata tradita e come ha reagito. Ecco tutti i dettagli

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La modella vicentina ha interpretato Madre Natura a Ciao Darwin e poi è stata scelta come una naufraga de L’Isola dei Famosi.

In quell’occasione si è parlato molto della sua vita sentimentale. Prima è spuntato il suo fidanzato storico Matteo Gentili, poi lei ha iniziato una storia con Francesco Monte. Finita la relazione con l’ex tronista, Paola si è fidanzata con Federico Rossi.

Tuttavia, l’estate scorsa i due si sono lasciati e sui giornali di gossip correva voce di un tradimento da parte di Federico. Anche Paola, quando ha annunciato pubblicamente la rottura, aveva parlato di una grave mancanza di rispetto.

Poi, però, lui ha continuato a smentire questa notizia e lei non ha mai voluto affrontarne i dettagli. Ebbene, sembra che nella Casa più spiata d’Italia, a distanza di due mesi di convivenza forzata con altri vip, Paola si sia lasciata andare a qualche dichiarazione in più sulla vicenda.

Paola ammette il tradimento

Paola si è ritrovata a parlare con Asia e Sara di tradimenti. Ad un certo punto la modella ha detto che si comporta “in base all’entità del tradimento”, che ha vissuto situazioni che non si sarebbe mai immaginata di poter vivere e che poi ha perdonato.

Ha precisato di non aver vissuto un tradimento davanti ai suoi occhi, inevitabilmente la situazione rompe qualcosa nella coppia, ma poi si può anche superare. Ricordiamo che tra Paola e Federico è tornato il sereno dopo l’estate. Infatti, lui è riuscito a riconquistarla e adesso sono molto innamorati e felici di poter vivere la loro relazione.

Tuttavia, agli utenti social non è sfuggito il fatto che lui continua a negare di aver tradito Paola ogni volta che ne ha l’occasione. Paola, invece, da quando si trova al Grande Fratello Vip non fa altro che confermare di aver vissuto un tradimento. Dal momento che la loro storia è anche pubblica, prima o poi ci sarà un chiarimento in merito? Voi che cosa ne pensate?