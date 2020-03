Il Paradiso delle signore spoiler: tra Angela e Riccardo scoppia la passione, poi il gesto estremo

Angela e Riccardo del Paradiso delle signore sono tra le coppie più intriganti di questa quarta stagione. I due protagonisti, infatti, vivono una situazione alquanto ambigua per cui sono profondamente legati ma non riescono a stare insieme.

Ebbene, nelle prossime puntate della soap opera vedremo che ci sarà un colpo di scena che stravolgerà le carte in tavola. Il tutto accadrà dopo che la fanciulla avrà incontrato suo figlio e avrà scoperto di non poterlo riavere con sé.

La fuga di Angela e Riccardo

Nelle prossime puntate del Paradiso delle signore vedremo che Angela affronterà un momento davvero difficile e sarà Riccardo ad aiutarla. La dama riuscirà a riabbracciare suo figlio Matteo, ma non potrà portarlo via con sé dato che il piccolo è stato ormai adottato. Questa consapevolezza devasterà la giovane che, infatti, tenterà il suicidio. Dopo questo gesto estremo, il Guarnieri junior deciderà di trascorrere un po’ di tempo in più con la ragazza.

I due, infatti, partiranno per la Liguria dove si troveranno a vivere dei momenti davvero magici. Prima che la loro intesa li possa portare verso un punto di non ritorno, però, i protagonisti si fermeranno e tireranno un freno alle loro emozioni. A quel punto, allora, la coppia farà ritorno a Milano e troverà tutti i loro conoscenti in apprensione.

Colpo di scena al Paradiso delle signore

Familiari e amici, infatti, diranno di essere stati molto preoccupati per la loro assenza improvvisa e ingiustificata. Anche Vittorio Conti si mostrerà particolarmente turbato da quanto accaduto alla sua dipendente. Ad ogni modo, Angela e Riccardo non riusciranno più a nascondersi al Paradiso delle signore e tireranno fuori i loro sentimenti.

I due giovani si confideranno con i loro amici più stretti e paleseranno i sentimenti che nutrono reciprocamente. Entrambi non riusciranno a fare a meno di ripensare ai bei momenti trascorsi insieme in Liguria, sta di fatto che, appena si vedranno, non riusciranno più a tenere a bada le sensazioni e si lasceranno andare alla passione.

A seguito di questo lieto avvenimento, però, la Barbieri arriverà a compiere un gesto estremo che riguarderà suo figlio. La ragazza dirà di volerlo rapire.