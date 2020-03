Antonella Elia duro attacco nella casa del GF Vip “Fa cose sporche con le donne…”

Antonella Elia attacca duramente Fernanda Lessa e trova i massaggi che fa a tutte le donne una cosa sporca

Antonella Elia non smette di dire cose incredibili nei confronti delle concorrenti della casa del GF Vip 4. Ancora una volta l’ex valletta di Mike Bongiorno si scaglia contro una delle sue prime nemiche, Fernanda Lessa. La Elia ha detto chiaramente di trovare i massaggi o le carezze fatte dalla Lessa alle altre ragazze una cosa un po’ sporca.

Secondo lei non è del tutto normale che Fernanda stia sempre a massaggiare tutte, per lei è strana. Antonella ha anche aggiunto che questo suo pensiero magari è dovuto al fatto che nella casa lei non si trova tanto bene. Tuttavia, ribadisce che non le piacciono tutti questi massaggi che la Lessa fa alle donne con il culo di fuori. La Elia trova tutto questo sporco e torbido.

Antonella Elia trova i massaggi di Fernanda torbidi e sporchi

Alle sue parole non sono mancate le repliche dei fan della Lessa. Sui social infatti sono arrivati commenti durissimi sulla Elia e sul suo comportamento. Le ultime dichiarazioni di Antonella hanno fatto stupire anche Adriana Volpe. La bionda concorrente tuttavia ha continuato ad attaccare Fernanda Lessa, senza tregua.

Nella casa tutti hanno preso atto che la Elia lancia sempre delle frecciate terribili, ma questa sulla Lessa è decisamente molto pesante. Per fortuna sono stati tantissimi i telespettatori a prendere le difese di Fernanda e a condannare le sparate di Antonella. Sui social alcuni utenti hanno anche chiesto al GF Vip di intervenire per squalificare la Elia e metterla a tacere. Secondo loro ha esagerato e deve essere punita.

La Elia verrà ripresa dal GF?

Cosa farà il GFR nei confronti di Antonella Elia? Prenderà dei provvedimenti? Antonella ne ha dette veramente tante in questa edizione del reality e comunque ancora non si ferma. Le sue parole contro Fernanda avranno sicuramente una risposta anche dal marito della brasiliana. La Elia continua ad attaccare tutti e a negare in molte occasioni la verità.

Anche con la Volpe ha avuto delle incomprensioni e dei chiarimenti successivi. Ma tutto va bene fino a quando non succede un’altra cosa. Di recente Antonella e Adriana si sono chiarite per l’ennesima volta. Le due donne hanno deciso di confrontarsi e hanno cercato di appianare una volta per tutte i loro attriti.