Anna Lou Castoldi la figlia di Asia Argento e Morgan compie 20 anni: come è oggi (FOTO)

La figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi, compie 20 anni, scopriamo com’è diventata

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ha compiuto vent’anni e ad oggi è una bella ragazza dallo sguardo intenso. Anche lei ribelle come i genitori, in passato ha avuto a che fare con le autorità per aver imbrattato gli autobus a Roma. Prima Anna si era vantata sui social di aver fatto questa azione, ma poi ha chiesto scusa.

Nata il 20 giugno 2001 a Lugano, in Svizzera, Anna ha due fratelli, Nicola Giovanni Civetta, nato dalla relazione tra Asia Argento e Nicola Civetta, e Lara Castoldi, seconda figlia di Morgan avuta con Jessica Mazzoli.

Il suo nickname su Instagram è Dark ma sensibile, e Anna vanta ben 33 mila seguaci, un numero non indifferente. In virtù anche del fatto che è molto seguita ha ritenuto opportuno porre le scuse per quanto fatto negli autobus, e lo ha fatto pubblicamente. (Continua dopo la foto)

Anna Lou Castoldi ha chiesto scusa sul social

La giovane nel lungo post di scuse ha ribadito di aver fatto un errore e di aver capito di aver sbagliato. Le sue scuse ha detto di averle fatte con il cuore e con la testa. Anna ha chiesto scusa a tutti coloro che ha offeso e che si sono sentiti toccati da quanto accaduto. All’epoca dei fatti Anna aveva 17 anni e ha agito con irresponsabilità, proprio come è tipico di una ragazza di quella età.

Ma lei ha agito anche per ribellarsi ad un mondo privo di tenerezza, di esempi, violento e disumano. Il rapporto con i genitori è caratterizzato da alti e bassi, ma anche se la ventenne è una ragazza ribelle la coppia le ha insegnato l’educazione. Infatti, è stata lei a prendere la decisione di chiedere scusa pubblicamente, consapevole di aver commesso un errore.

La figlia di Asia e Morgan oggi è una donna

Ad oggi Anna Lou Castoldi ha vent’anni ed è una donna. Anche se non ha un rapporto molto saldo con l’ex dei Bluvertigo, Anna tuttavia vuole bene al padre. In fondo, proprio come le ha detto Morgan, i suoi genitori si sono amati finché era una bambina.

Le parole di Morgan sono state poste come didascalia sotto una foto che aveva pubblicato su Instagram durante la settimana di Sanremo 2020. Il padre in quella dedica le ha detto che lei era la bambina più bella e amorevole del mondo, che ha fatto tutta l’infanzia nelle vesti di un angelo.