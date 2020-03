Una Vita anticipazioni: Inigo, Leonor, Flora e Tito lasciano Acacias per sempre

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita sono davvero entusiasmanti per i telespettatori italiani. Come tutti i fan ormai sapranno, la soap opera, molto presto, si troverà ad affrontare un salto temporale di circa 10 anni durante i quali saranno cambiate moltissime cose.

Stando a quanto trapelato dalle puntate spagnole già andate in onda, infatti, pare proprio che le due coppie lasceranno per sempre Acacias. Tutto nascerà a causa del debito che Inigo non riuscirà a pagare al suo strozzino. Da lì si apriranno una serie di dinamiche molto interessanti.

Una Vita spoiler: Inigo si indebita ed è costretto a vendere la Deliciosa

Nel corso delle puntate di Una Vita, che andranno in onda nel mese di marzo, le anticipazioni ci svelano che il Barbosa chiederà un prestito allo strozzino Andres. Il giovane sarà convinto di riuscire a restituire il denaro necessario al suo creditore con i soldi guadagnati dagli incontri di boxe di Tito. Quest’ultimo, però, scoprirà di avere una grave malattia al cervello, per cui il medico gli sconsiglia di continuare con la sua attività.

Questo, dunque, condurrà Inigo verso una strada senza uscita dato che non riuscirà a guadagnare i soldi che dovrebbe.Andres, però, non avrà alcuna intenzione di mostrare misericordia e benevolenza, per tale ragione, rapirà Flora costringendo Inigo a pagare il debito. Il giovane, quindi, si troverà costretto ad impegnare La Deliciosa, dato che è l’unico bene che possiede.

Anticipazioni: colpi di scena dopo il salto temporale

Non tutto, però, è perduto. Il Barbosa, infatti, riuscirà a vincere un’ingente somma di denaro dopo aver teso una trappola proprio al suo strozzino. Ad ogni modo, dopo il difficile periodo vissuto ad Acacias, Inigo, Leonor, Flora e Tito decideranno di lasciare per sempre il paesino. Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, infatti, rivelano che le due coppie usciranno di scena, ma non senza una bella sorpresa.

Inigo e Leonor, infatti, convoleranno a nozze e non è tutto. La coppia, dopo il salto temporale, metterà al mondo anche un figlio. Tuttavia, i protagonisti pare non torneranno mai più nella soap opera dopo gli anni trascorsi. A raccontare delle liete novelle inerenti matrimonio e nascita di un figlio sarà Rosina.