Ursula Bennardo spiazza su Sossio Aruta: “L’ultima notte insieme…”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nonostante non siano più dei protagonisti attivi del trono over di Uomini e Donne, sono decisamente una delle coppie più seguite. La loro storia d’amore ha appassionato schiere di fan, pronte a seguirli anche al di là delle telecamere.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: prova al Grande Fratello Vip

Il bomber napoletano Sossio ha da poco intrapreso un nuovo percorso in tv. Da circa una settimana è infatti un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, il reality condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Una nuova prova, dopo quella di Uomini e Donne e Temptation Island Vip, grazie alla quale l’ex cavaliere ha deciso di tornare alla ribalta.

Ed è proprio per salutare il suo compagno, dal quale ha avuto lo scorso mese la piccola Bianca, che la dama ha scelto di pubblicare un breve video Instagram sul suo profilo privato. Un filmato dolce, una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti. (Continua dopo il video)

L’amore ritrovato dopo il trono over

Ursula con grande fatica è arrivata li dove nessuno era mai riuscita: far capitolare il calciatore Sossio Aruta. Quest’ultimo, infatti, dopo anni all’interno degli studi Mediaset ha deciso di mettere la testa a posto e di iniziare una storia d’amore a tutti gli effetti con lei.

Nel corso del tempo non sono mancati però i colpi di scena, soprattutto a Temptation Island, reality a cui hanno partecipato per mettere alla prova i loro sentimenti. Un percorso che li ha portati in un primo momento a dividersi e scontrarsi a causa dell’atteggiamento di lui sin troppo libertino, ma che poi ha dato modo di capire e compiere un’attenta analisi sul loro rapporto e su cosa realmente provavano l’uno per l’altra.

I due, tornati dalla Sardegna hanno capito di amarsi incondizionatamente e di voler trascorrere il resto della loro vita insieme. Primo passo: allargare la famiglia. La nascita della piccola Bianca è stata per loro un vero e proprio dono che ha in un certo modo coronato la favola.