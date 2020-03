Clizia Incorvaia smarscherata: ha mentito a tutti sulla sua età

Clizia Incorvaia ha mentito sulla sua età. Ecco tutti i dettagli della vicenda

GF Vip: Clizia Incorvaia è stata squalificata, l’influencer è al centro delle polemiche

La settimana scorsa, nella puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e la produzione hanno deciso di squalificare Clizia Incorvaia. Il motivo è ormai noto a tutti, l’influencer ha pronunciato delle frasi sulla mafia molto gravi in un litigio con Andrea Denver. Clizia si è scusata più volte, ma la decisione del Grande Fratello Vip è stata irremovibile.

Uscita dal reality, Clizia è stata al centro delle polemiche non solo per le frasi dette, ma anche per il suo comportamento dei giorni successivi. In molti hanno notato che nonostante le sue lacrime e la confessione di aver capito subito l’errore commesso, Clizia nella Casa ha scherzato spesso sul litigio e chiedeva al web di farne un remix.

Non solo, ma nonostante avesse manifestato la sua intenzione di uscire comunque dal programma, poi nel web ha ripostato tutti i commenti di persone che hanno trovato ingiusto il provvedimento preso nei suoi confronti.

Insomma, Clizia Incorvaia ha avuto un comportamento molto contradditorio e anche in questi giorni è al centro del gossip per altri due motivi. Il primo riguarda la sua storia con Paolo Ciavarro, il secondo riguarda il mistero sulla sua età. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Clizia ha mentito sulla sua età

Da tempo nel web circolano dubbi e ipotesi riguardo l’età di Clizia. Lei ha detto di avere 33 anni, ma poi i fatti non coincidono. Il primo a sollevare dubbi sulla questione è stato Davide Maggio, il quale ha provato a risalire all’età dell’ex moglie di Francesco Sarcina. Al GF Vip, infatti, hanno poi detto, nella sua scheda di presentazione, che Clizia è nata nel 1984, quindi avrebbe 36 anni. Tuttavia, pare che nella sua carta d’identità ci sia riportato il 1980 come anno di nascita.

Interrogata su questo a Live – Non è la D’Urso Clizia ha detto che sua zia le ha suggerito che dopo i 30 una donna non deve dire mai la sua età. Tuttavia, Daniele Interrante le ha fatto notare che non va bene mentire, soprattutto quando si inizia una relazione con un ragazzo molto più giovane.

Ad ogni modo, anche lei stessa ha ammesso di aver fatto il liceo attorno al 1995. Quindi, facendo due calcoli, sembrerebbe proprio che Clizia sia alla soglia dei 40 anni anche se ne dimostra di meno. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?