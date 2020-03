Grande Fratello Vip, Fabio Testi confessa: ‘Ho tre cartucce da sparare’

Fabio testi ha rivelato cose inaspettate negli ultimi giorni. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip, Fabio Testi: ‘Ho importanti rivelazioni’

Fabio Testi è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore ha superato indenne le ultime nomination che l’hanno visto protagonista, ma c’è da segnalare che era sempre al televoto con personalità molto discusse e non amate particolarmente dal web.

Infatti, in generale, dai social non sembra che lui sia molto apprezzato, soprattutto per il rapporto e i discorsi fatti con Antonio Zequila. I due attori parlano spesso di quello che può accadere in puntata, di cosa può piacere oppure no, di nomination e strategie. Come se non bastasse, Fabio si è reso protagonista di un altro episodio che ha diviso il pubblico.

Qualche giorno fa ha ammesso di aver chiesto più volte nel confessionale agli autori quando finisce il programma. Il motivo? Pare che l’attore si stia organizzando. Come ha detto lui con alcuni suoi coinquilini, è stanco di stare nel reality, ma allo stesso tempo ha ben “tre cartucce da sparare”.

Si tratta di tre rivelazioni importanti che darebbero nuova luce a lui e al programma e per questo vuole fare tutti in tempi ben stabiliti. Fabio Testi ha detto di voler usare queste cartucce a suo vantaggio precisamente nella terzultima, penultima e ultima puntata. Ma il pubblico lo terrà in gioco davvero fino all’ultima puntata?

Gli ultimi arrivati

Questa quarta edizione del reality è un po’ diversa da quello a cui siamo abituati. Nelle prime settimane ci sono stati diversi ritiri (Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti e Andrea Montovoli). Inoltre, ci sono state anche due squalifiche (Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia).

Avendo ottenuto inoltre un mese in più di programmazione, Alfonso Signorini e la produzione hanno deciso di far entrare diversi nuovi vip tra i concorrenti. Innanzitutto sono entrate tre bellissime ragazze: Teresanna, Asia e Sara. Poi, anche Valeria Marini e Sossio Aruta hanno fatto il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. I nuovi ingressi sono finiti qui secondo voi o potrebbero essercene degli altri?

Quello che è certo è che alcuni concorrenti, come Fabio Testi appunto, non vedono di buon occhio questi nuovi vip che entrano a due mesi dall’inizio del reality e quindi hanno più freschezza, meno stanchezza e hanno visto da fuori molte dinamiche. Voi, invece, che cosa ne pensate?