“Le mutande sopra i collant…”: Naike Rivelli in biancheria intima sul terrazzo, nuova frecciata a Barbara D’Urso [FOTO]

Naike Rivelli contro Barbara D’Urso

Naike Rivelli non iesce proprio a sopportare Barbara D’Urso. Da un paio di giorni, infatti, la 45enne è tornata alla carica su Instagram postando delle foto e video che hanno come oggetto Lady Cologno. Nonostante sia evidente che si riferisce alla conduttrice napoletana, la figlia di Ornella Muti non la menziona col suo nome.

Chi segue la modella sui social network sa perfettamente che lei e la madre non sopportano la professionista Mediaset, il suo finto moralismo e soprattutto i programmi che considerano trash. Quindi, dopo la clip che prendeva le difese di Vittorio Sgarbi per l’accesa lite avvenuta domenica scorsa, ora la Rivelli ha lanciato un’altra frecciata.

La figlia di Ornella Muti in biancheria intima su un terrazzo calabrese

A quanto pare Naike Rivelli al momento si trova in Calabria. A svelarlo è stata lei stessa sull’ultimo post condiviso sul suo account IG, seguito da circa 360 mila follower. La figlia di Ornella Muti è su un terrazzo mentre si gode il bel panorama di Gerace. La 45enne indossa un paio di calze a rete nere sopra uno slip rosso fuoco.

Poi ha un ampio cappello in testa, un reggiseno nero e un paio di scarpe con un tacco vertiginoso. Anche in questa foto la modella ha voluto lanciare una provocazione a Barbara D’Urso. In che modo? Attraverso una didascalia. (Continua dopo il post)

La provocazione contro Barbara D’Urso

Al fianco della foto appena descritta prima, Naike Rivelli ha scritto che ormai è diventata calabrese. Poi ha rivelato di non essere a conoscenza che la Regina della trasmissione trash tv e gossip più seguita di Italia, ovviamente sa parlando di Barbara D’Urso, avesse origini dal cuore della Aspromonte.

Al momento la figlia di Ornella Muti si trova a Gerace e questa cosa le era sfuggita. “Probabilità che ci si incontra per un picnic? Zero”, ha concluso la 45enne in modo ironico. Ovviamente non arriverà mai una replica da aprte di Lady Cologno, mentre i follower della modella hanno tempestato il post di likes e commenti.