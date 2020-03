‘Pronta per il matrimonio…’: Belen Rodriguez in abito bianco, nozze bis con Stefano De Martino? (FOTO)

Belen e Stefano ospiti a C’è posta per te

Belen Rodriguez non è seguita solo in televisione, infatti, sul proprio profilo Instagram ha raggiunto circa 10 milioni di follower. Sabato scorso insieme a suo marito Stefano De Martino sono stati ospiti di Maria De Filippi e insieme hanno regalato un matrimonio da sogno a Gabriele, fratello di Amedeo.

E parlando di matrimonio, la show girl argentina forse ha sentito il desiderio di indossare un abito bianco e lo ha fatto condividendo lo scatto proprio sui social. Ovviamente, l’immagine è diventata virale nel giro di pochi minuti e in tanti si stanno chiedendo se convolerà di nuovo a nozze.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo a nozze?

Tempo fa si è già parlato di un matrimonio bis tra Belen e Stefano. La coppia dopo la separazione è ritornata insieme, più forte di prima. Per la felicità del piccolo Santiago, i due hanno ritrovato il proprio equilibrio. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la Rodriguez e il ballerino nel 2015 si sono lasciati per colpa di un tradimento del napoletano.

Ora, però, tutto sembra superato e tra le varie vacanze e soggiorni di relax forse è pronta per promettersi di nuovo amore eterno. A lasciare il dubbio è una foto della modella argentina. Come si vede nell’immagine seguente, Belen si è immortalata davanti ad uno specchio in abito bianco. Un vestito semplice dallo scollo a barca che mette in evidenza il suo corpo perfetto.

Capelli semi sciolti che le accarezzano la schiena e un trucco delicato, proprio come la sua persona. Tantissimi i commenti e i like ricevuti, in particolar modo due. Un utente le ha chiesto se si sposa di nuovo, mentre un altro le ha proposto direttamente le nozze. (Continua dopo il post)

Le critiche sui social

Spesso Belen Rodriguez viene attaccata sui social per i suoi scatti troppo bollenti o addirittura secondo alcuni considerati volgari. Insieme a sua sorella ha creato una nuova linea di intimo e costumi ‘Me Fui’ che è diventato già un noto marchio. Entrambe anche adesso sono occupate in vari servizi fotografici e ovviamente anche in questo caso non mancano le critiche. In particolar modo, la moglie di De Martino viene accusata di essere troppo provocante e di dover pensare di più a suo figlio.