“Sei come Belen ma ti manca il…”: Sabrina Salerno in lingerie, gli slip trasparenti mostrano più del dovuto [FOTO]

Sabrina Salerno e il successo al Festival di Sanremo 2020

Sabrina Salerno continua ad incantare i quasi 600 mila follower che ogni giorno la seguono su Instagram. La soubrette genovese è reduce dal grande successo ottenuto alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione, infatti, la diva degli Anni Ottanta e Novanta ha lasciato a bocca aperta il pubblico presente all’Ariston.

Nella sua prima apparizione settimanale ha affiancato Amadeus nella conduzione. Inoltre la 51enne ha rischiato di inciampare dalle scale perché il vestito si è impigliato nel tacco della scarpa. Mentre nella seconda sera ha incantato per aver interpretato dopo 30 anni la sua celebre canzone ‘Boys’. Ma andiamo a vedere di recente cosa ha fatto la donna.

La soubrette ligure sexy su Instagram: la foto

Oltre alla televisione, Sabrina Salerno è molto attiva sui social network, in particolare Instagram. Qui la soubrette genovese posta delle foto mozzafiato mettendo in bella mostra il suo fisico. Un corpo fantastico che non ha nulla da invidiare alle ventenni. Di recente, infatti, la 51enne ha pubblicato un nuovo scatto che la mostra in biancheria intima.

L’immagine è stata realizzata con un effetto invecchiato e la si vede con reggiseno nero che fa fatica a contenere il suo décolleté prosperoso e gli slip trasparenti che mostrano più del dovuto. La donna si tiene i capelli con la mano destre e ha addosso anche una vestaglia nera scintillante. (Continua dopo il post)

Il grande sogno di Sabrina Salerno: ecco cosa vorrebbe fare

L’ultimo post in ordine di sequenza postato da Sabrina Salerno su Instagram ha ottenuto un grandissimo successo. Infatti i follower sono impazziti alla visione celestiale della showgirl ligure, ricevendo migliaia di likes e tanti commenti positivi.

Nel frattempo la 51enne sogna di tornare a condurre un programma tutto suo nel Bel Paese. Infatti, in una recente intervista la donna dichiarato che vorrebbe vivere di nuovo in Italia e magari essere al timone di un format tutto al femminile. Riuscirà ad esaudire il suo desiderio?