Trambusto a Uomini e Donne, brutta discussione tra Maria De Filippi e Tina Cipollari dietro le quinte: il motivo del taglio

Maria De Filippi ospite a Che Tempo Che Fa

Nella serata di domenica Maria De Filippi ha accettato l’invito di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. La conduttrice pavese ha parlato a 360 gradi del marito Maurizio Costanzo, della sua famiglia, tra cui il fratello, il suo lavoro e i programmi televisivi che conduce.

Tra questi anche il dating show Uomini e Donne dove Queen Mary deve far fronte a delle continua discussioni con Tina Cipollari. Infatti quest’ultima dà il meglio di sé al Trono over a causa dei continui contrasti con la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Per questa ragione la padrona di casa è costretta ad adottare delle decisione drastiche.

Le parole su Uomini e Donne e la vamp frusinate

Intervistata a Che Tempo Che Fa, Maria De Filippi ha confessato che ogni volta vengono registrate tre puntate del Trono over in un solo pomeriggio. Quindi prima di recarsi in studio, Maria De Filippi chiama a sé Tina Cipollari dicendole di non esagerare altrimenti è costretta a tagliare molte parti degli episodi causandogli molti problemi di montaggio.

Visto che la storica opinionista fa sempre di testa sua, la conduttrice pavese ha preso un’altra decisione, ovvero abbassarle il microfono così non avviene nessuna censura. Ma tale iniziativa non sarebbe piaciuta alla vamp frusinate.

Maria De Filippi ha avuto una discussione con Tina Cipollari?

Gira voce, infatti, che Tina Cipollari si sarebbe molto irritata tanto da arrivare ad una forte discussione dietro le quinte di Uomini e Donne proprio con Maria de Filippi. Stando a quanto riportato dal magazine di gossip Novella 2000, tra la conduttrice pavese e la vamp bionda ci sarebbe stata una lite.

Per quale motivo? Sembra che l’ex moglie di Kikò Nalli si sia lamentata dei tagli che vengono realizzati in fase di montaggio delle puntate del Trono over. Le lamentele della collega di Gianni Sperti avrebbero fatto esasperare la moglie di Costanzo. Infatti chi conosce bene Queen Mary sa perfettamente che lei difende sempre l’operato dei suoi stretti collaboratori.

Quindi la conduttrice si sarebbe un po’ stancata della prese di posizione di Tina tanto che in un’intervista realizzata la settimana scorsa ha rivelato che negli ultimi tempi le registrazioni sono diventate un vero e proprio inferno.