Ambra Angiolini e Francesco Renga, la verità sull’addio: “Con lui non riuscivo più a…”

La storia d’amore naufragata tra Ambra Angiolini e Francesco Renga

Sono trascorsi alcuni anni da quando Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno diviso le loro strade. I due artisti formavano una delle coppie più belle ed invidiate del mondo dello spettacolo ma dopo anni insieme hanno deciso di lasciarsi. Ovviamente la loro unione non si è spezzata definitivamente perché hanno in comune che ormai sono adolescenti: Jolanda di 15 anni e Leonardo di 13 anni.

L’attrice e il cantante sono legati anche dai tanti bei momenti indimenticabili passati assieme. Come tutti ben sanno l’ex protagonista di Non è la Rai ha da tempo una storia d’amore con l’ex allenatore della Juve, Massimiliano Allegri. Ma per quale ragione all’epoca decisero di separarsi?

Le ragioni della separazione

Sono passati già cinque anni da quando Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono lasciati definitivamente. I due sono stati insieme per ben undici anni e il loro amore era solido e faceva invidia a tanti. A rivelare i motivi della fine del loro reazione sentimentale è stata la stessa protagonista de Il Silenzio dell’Acqua che presto tornerà con la seconda stagione.

La nota attrice ha rivelato che il rapporto con il cantautore aveva delle crepe già da qualche anno, e col passar del tempo sono diventate più gravi e profonde. Inoltre la Angiolini non aveva più la possibilità di respirare, forse Renga è un uomo un po’ complicato? “Due anni fa il mio cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca!”: rivelò l’ex ragazza di Non è la Rai.

Un bellissimo rapporto nonostante la separazione

Nonostante i due si sono lasciati e nella loro vita ci sono dei nuovi partner, Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno dimostrato di poter mantenere equilibrio. Infatti i due ex sono rimasti in ottimi rapporti creando una sorta di “famiglia allargata”, e non solo per la serenità dei loro due figli Jolanda e Leonardo.

E a proposito della primogenita, di recente l’attrice ha postato uno scatto meraviglioso su Instagram che la vede protagonista insieme a lei. Le due donne si guardano una di fronte all’altra e la Angiolini le ha scritto delle parole al miele.