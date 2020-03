“Ha un problema…”: Claudio Lippi, l’annuncio su Elisa Isoardi a La prova de cuoco

Claudio Lippi fa un annuncio a La prova del cuoco

Nella prima puntata settimanale de La prova del cuoco, ovvero quella in onda lunedì 2 marzo 2020 c’è stato un piccolo inconveniente in studio. La padrona di casa Elisa Isoardi, che di solito è perfettamente puntuale per aprire la diretta ha avuto un imprevisto. Quindi a fare gli onori è stato la sua spalla destra Claudio Lippi che si è posizionato al centro delle due cucine per salutare il pubblico.

E proprio quest’ultimo vedendolo un po’ spaesato ha iniziato a urlare il suo nome più volte per incoraggiarlo. A quel punto la conduttrice piemontese ha fatto il suo ingresso bacchettando per scherzo tutti dicendo che devono gridare Elisa e non Claudio.

Elisa Isoardi in forte ritardo per un problema col microfono

Elisa Isoardi ha raggiunto lo studio de La prova del cuoco col fiatone per aver fatto di corsa. In pratica la padrona di casa ha avuto un problema col microfono, quindi questo le ha causato il ritardo. Quest’ultimo non si è agganciato bene sulla sua maglia, quindi il tecnico ha avuto qualche difficoltà per posizionarlo.

Una volta arrivata al fianco di Claudio Lippi, la professionista Rai ha tenuto il microfono in mano per qualche istante dicendo: “Oggi vado avanti così”. Subito dopo si è recapitato il microfonista per provare a sistemarglielo. Una volta risolto l’inchippo, l’appuntamento odierno del cooking show è iniziato con la gara dei giovani cuochi.

Il successo del cooking show La prova del cuoco

Una volta iniziata la gara a La prova del cuoco, la padrona di casa Elisa Isoardi ha poi ironizzato con uno dei due giovani cuochi. Subito dopo l’ex fiamma di Matteo Salvini e il suo collega Claudio Lippi hanno fatto una battuta scherzosa sul giurato Lorenzo Sandano. In pratica si sono rivolti a quest’ultimo dicendogli: “Vuoi fare il Lorenzo Sandano? Ce ne basta uno!”.

Intanto proseguono gli ascolti soddisfacenti per il programma culinario di Rai Uno, infatti da qualche tempo a questa parte si avvicina molto alla concorrenza ovvero il Tribunale televisivo Forum condotto da Barbara Palombelli.