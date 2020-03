Un posto al sole, spoiler 3 marzo 2020: Filippo conosce un’altra donna

Un posto al sole tornerà con un altro avvincente appuntamento, martedì 3 marzo 2020 al solito orario. Stando agli spoiler inerenti la puntata numero 5452, ne vedremo delle belle. Si tornerà, ancora una volta, a parlare di Serena e Filippo con quest’ultimo pronto a chiudere con la moglie.

Un ultimatum metterà tutti in apprensione per questa coppia di coniugi. In questa puntata entrerà in scena Cristiana, la quale stravolgerà un po’ la storyline della soap opera partenopea. Ne vedremo di cotte e crude con Clara e Alberto, inoltre, anche Guido dovrà guardarsi alle spalle.

Anticipazioni Un posto al sole martedì 3 marzo 2020

Filippo assumerà una certa Cristiana. Quest’ultima sembrerà colpire molto il marito di Serena dato che sarà di buon umore. Purtroppo lo stato d’animo positivo del figlio illegittimo di Roberto Ferri durerà relativamente poco dato che un evento inaspettato lo scioccherà. In seguito, l’uomo si deciderà a prendere una posizione. Nel dettaglio, Filippo metterà Serena alle strette mandandole una lettera con un ultimatum.

Nunzia continuerà a cercare di far aprire gli occhi a sua figlia Clara. Quest’ultima ha deciso di tenere il bambino che porta in grembo dopo il dietro front di Alberto. Le intenzioni dell’avvocato Palladini saranno veramente oneste oppure no? Nunzia si dirà estremamente convinta che Alberto finirà per deluderla nuovamente e che a farne le spese sarà il povero Raffaele.

Procederanno le sistemazioni delle cantine e Guido riceverà una richiesta da parte di due turisti che lo terranno in apprensione. Il comandante dei vigili urbani dovrà rivolgersi a Michele e Tiziano per sistemare la questione.

Un posto al sole spoiler: Niko in affari con Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Leonardo e Serena saranno molto vicini e questo porterà soltanto contrasto tra Filippo e la moglie. Niko porterà avanti una trattativa con Alberto nonostante qualcuno non sarà d’accordo.

Vedremo la ristrutturazione delle cantine procedere con qualche intoppo anche a causa della frequente intromissione di Alberto. Marina, invece, continuerà a preoccuparsi del suo ex compagno Fabrizio, accusato dell’omicidio dello zio Sebastiano Rosato. Arriverà finalmente il punto di svolta? Comunque sia, Roberto supporterà la Giordano standole accanto.