Maria De Filippi confessa: ‘Ecco qual è stato lo sbaglio più grande in 20 anni di Amici’

Maria De Filippi ha svelato che ad Amici è stato scartato un cantante che oggi ha un grandissimo successo. Ecco tutti i dettagli

Maria De Filippi confessa: ecco qual è stato lo sbaglio più grande ad Amici

Maria De Filippi conduce da ben 20 anni con grande successo il talent di punta di Mediaset ovvero Amici di Maria De Filippi. In questi anni sono usciti dal programma dei cantanti che oggi hanno un grandissimo successo, basti pensare a Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa. Tuttavia, la stessa conduttrice ha confessato di aver fatto un grande errore alcuni anni fa.

Nella conferenza stampa per il Serale di Amici 19 Maria De Filippi ha confessato che lo sbaglio più grande di questi 20 anni è stato non riconoscere alcuni talenti che fecero il provino per il programma ma che vennero scartati. Il caso più eclatante è quello di Ultimo. Lui passò dai casting di Amici un paio di anni fa e fu eliminato, poco dopo ebbe un grandissimo successo e oggi i suoi concerti sono sempre sold out in poche ore.

Secondo Maria De Filippi chi fece le selezioni all’epoca non si accorse di Ultimo e lei ne rimase molto dispiaciuta, tanto che gli scrisse. Ad oggi, la conduttrice ha confessato che ha un bellissimo rapporto con il cantante. Non è l’unico caso, anche Arisa venne scartata dal talent e poi fece la sua carriera percorrendo altre strade.

Il Serale di Amici

Dal momento che Maria ha confessato di avere un bellissimo rapporto con Ultimo, tanti telespettatori di Amici 19 sperano di vederlo presto ospite del Serale.

Quest’anno la fase conclusiva del programma avrà sei puntate dedicate ai concorrenti, altre tre dedicate ad un nuovo format chiamato Amici All Stars. In questo nuovo meccanismo ci saranno ex allievi della scuola e altri cantanti noti che si sfideranno. Nella gara normale ci sono ancora Javier, Nicolai, Talisa, Valentin per la categoria ballo, mentre per il canto ci sono Nyv, Gaia, Giulia e Jacopo.

La prima puntata ha visto una doppia eliminazione: Martina e Francesco. C’è da segnalare un malcontento generale nel pubblico che ha seguito la prima puntata. Molti sui social si sono lamentati del regolamento, per nulla chiaro, e per i commenti della nuova giuria formata da Loredana Bertè, Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso.