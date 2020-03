Chiara Ferragni lancia i nuovi Oreo in edizione limitata, ma esplode la polemica

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni sembra inarrestabile e dopo le polemiche scatenate sulla collaborazione di un’acqua venduta a cifre da capogiro, adesso l’influencer si butta su una nuova avventura debuttando nel mondo del food.

Grazie ad una partnership tutta internazionale la Ferragni lancia la limited edition degli Oreo, famosi frollini al cacao farciti di crema. Nessuna variazione nel gusto, ma solo rispetto alla sua confezione. E proprio Chiara afferma: “Sapete che Oreo è il biscotto numero uno al mondo? È per questo che ho deciso di collaborare con loro”. Di certo l’imprenditrice sa il fatto suo, e sceglie con maggiore cura i brand migliori con cui collaborare.

Chiara Ferragni lancia i nuovi Oreo Chiara Ferragni Collection

Proprio durante una vacanza rilassante in montagna insieme al marito il cantante Fedez, e al figlio Leone. Chiara Ferragni si prende una pausa per lanciare e svelare l’importante progetto con la multinazionale. L’influencer ha pubblicato un video presentando i nuovi Oreo che ha subito raccolto numerosi consensi tra i suoi followers, al momento il video degli Oreo conta più di due milioni di visualizzazioni e più di 230.000 like.

Il leggendario packaging blu in occasione della limited edition viene interamente rivisitato da Chiara Ferragni. E nelle confezioni che si trasformano con una base bianca appare il famoso logo della Ferragni, l’occhietto a fumetto facilmente riconoscibile del suo brand.

Sicuramente una collaborazione che sarà piuttosto fruttuosa per l’azienda americana e per la giovane imprenditrice, così come fu altrettanto cool la collaborazione con Supreme. L’edizione limitata degli Oreo firmati da Chiara Ferragni comprende un set da tre confezioni venduto al pubblico alla cifra di 8 dollari. Affare che sta già registrando cifre da capogiro, fino a 92 mila dollari.

Oreo Chiara Ferragni Collection ed è subito polemica!

Dopo l’annuncio i follower hanno intasato con i commenti la Ferragni soprattutto con informazioni riguardanti il costo degli Oreo by Ferragni. D’altronde siamo reduci da qualche tempo della grande polemica nata dopo l’uscita dell’acqua Evian a prezzi esorbitanti.

Ma l’imprenditrice digitale ha subito tenuto a precisare cercando di correre ai ripari, che il prezzo di vendita sarà identico alle confezioni normali e che saranno disponibili presso i diversi supermercati a partire dalla prima settimana di marzo.

Di per sé Chiara Ferragni è in grado di destare sempre grande curiosità intorno alle iniziative da lei proposte. Ma la scaltra imprenditrice ha pensato ad un ulteriore modo per cercare di fidelizzare i compratori dei biscotti Oreo. L’acquisto di due tubi di Oreo consente di poter partecipare all’estrazione di uno dei capi realizzati per la campagna e firmati dalla Chiara Ferragni Collection.