Beautiful anticipazioni Usa: Wyatt fa una proposta a Sally

Proseguendo con gli spoiler della soap opera Beautiful, Carter si avvicinerà a Zoe, dopo aver scoperto che la modella si è fidanzata con Thomas. L’uomo la inviterà a riflettere, alla luce di tutte le malefatte compiute dal folle figlio di Ridge, ma le sue parole sembreranno non colpire affatto la Buckingam. Intanto Thomas avrà un duro confronto con Vinny, che lo accuserà di aver usato suo figlio Douglas per riconquistare Hope. Il Forrester deciderà di eliminare anche questa pedina scomoda per i suoi piani? Steffy scopre i piani del fratello Come raccontano le ultimissime anticipazioni di Beautiful, Steffy ascolterà la conversazione tra Thomas e Vinny e verrà così a sapere che suo fratello non è affatto innamorato di Zoe e che sta manipolando ancora una volta Douglas per arrivare a Hope. La Forrester capirà che è arrivato il momento di mettere fine alle follie di Thomas, prima che sia troppo tardi. Tuttavia, sarà anche consapevole del fatto che se interverrà, perderà la fiducia del fratello. Steffy si farà coraggio e, ascoltando la sua coscienza, parlerà con Thomas, pregandolo di mettere fine al suo assurdo piano. Intanto, Hope verrà a sapere che la data delle nozze tra il Forrester Jr. e Zoe è stata spostata e inizierà a pensare che dietro tutto ciò ci sia qualcosa di poco chiaro. La Logan confesserà i suoi dubbi a Liam, che le prometterà di tenere sotto stretta osservazione i movimenti del fratellastro.

Le anticipazioni della soap Beautiful svelano che Shauna capirà che Ridge e Brooke si stanno riavvicinando e penserà a come non farsi sfuggire il Forrester, decisa a conquistarlo una volta per tutte.

Ci riuscirà? Thomas invece farà male i suoi conti, troppo convinto di aver escogitato il piano perfetto. Steffy infatti sembra pronta a rivelare a Zoe le vere intenzioni del suo promesso sposo. Il Forrester Jr. metterà a tacere anche sua sorella? Lo sapremo con le prossime anteprime della soap.