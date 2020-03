Uomini e Donne: Alessandro e Veronica hanno superato la crisi, il post dell’ex corteggiatrice lo conferma

Alessandro e Veronica hanno superato la loro crisi. Ecco che cosa sta succedendo alla coppia di Uomini e Donne

Alessandro Zarino è stato il tentatore della sesta edizione di Temptation Island che ha fatto perdere la testa a Jessica Battistello, una delle fidanzate. Lei ha deciso di lasciare il suo fidanzato Andrea Filomena ed uscire dal programma con Alessandro. Tuttavia, dopo qualche settimana le cose non sono andate bene e Jessica e Andrea sono tornati insieme.

Alessandro ha poi deciso di accettare la proposta della redazione di Uomini e Donne di diventare il nuovo tronista. Il suo percorso, però, ha faticato ad avviarsi, forse perché il suo interesse era concentrato su una sola ragazza: Veronica Burchielli. Lei si è sbilanciata tanto nei suoi confronti, ma Alessandro ad un certo punto ha fatto un passo indietro.

Lei ha deciso di andarsene e lui, per non perderla, ha deciso di sceglierla. Veronica ha detto di no ed ha accettato il trono offerto da Maria De Filippi. Dopo tre settimane di trono, però, Veronica ha ricercato Alessandro e ha deciso di lasciare il programma per iniziare una storia con lui. Dopo le prime settimane di amore travolgente, tra loro sono iniziati i problemi e entrambi ne hanno parlato sui social. Adesso, però, sembra che sia tornato il sereno.

Alessandro e Veronica di nuovo insieme

Pochi giorni fa Alessandro aveva confessato sui social che la sua storia con Veronica non andava bene e la maggior parte dei problemi si erano creati per la distanza. La decisione di una convivenza, però, aveva pro e contro, soprattutto per le ambizioni di entrambi. Veronica aveva confermato il periodo buio, ma ad oggi sembra che sia tutto superato.

Infatti, Veronica ha pubblicato da poco, sul suo profilo Instagram, un video di alcuni momenti trascorsi insieme ad Alessandro e ha scritto alcune parole molto chiare. L’ex corteggiatrice ha ringraziato tutti quelli che continuano a sostenere loro come coppia perché questo vuol dire che, nonostante un percorso particolare, qualcosa di vero è arrivato alle altre persone.

Alla fine del messaggio ha scritto che abbraccia “il suo Ale” con tanto tanto amore. Insomma, sembra proprio che il sentimento tra di loro sia ancora molto forte e capace di superare quei problemi che sono sorti negli ultimi tempi. Voi che cosa ne pensate?