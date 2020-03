Il Segreto anticipazioni spagnole: nuova morte a Puente Viejo

Da poco sono state pubblicate sui portali iberici le anticipazioni della soap Il Segreto per la settimana dal 2 all’8 marzo 2020. Tante le novità. Carolina ed Encarnación troveranno Rosa esanime ai piedi della scalinata e, preoccupate, chiameranno il medico. Nel frattempo, Francisca riceverà una notizia che le darà una ritrovata serenità: Campuzano è stato ucciso.

Il Segreto puntate spagnole: la decisione di Rosa

Nelle puntate spagnole della soap opera, il medico visiterà la povera Rosa ma stabilirà che la caduta non ha causato danni gravi. Adolfo si precipiterà da lei e si sentirà responsabile per quanto accaduto.

Il giovane, confidandosi con Tomas, inizierà a sospettare che la fidanzata sia caduta dalle scale con la chiara intenzione di uccidersi. Nel frattempo, Pablo avrà modo di parlare con Ignacio. Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, il giovane capirà che sua madre si è messa in contatto con lui solo per opportunismo, visto che ha accettato i soldi di Ignacio per sparire per sempre.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Francisca riceverà da Mauricio la notizia che bramava da tempo. Campuzano, dopo essere stato sequestrato e torturato, è stato ucciso. La Montenegro correrà a dare la notizia ad Isabel e Antoñita. Francisca sospetterà che sia stata la nobildonna a dare precise istruzioni sull’assassinio del generale, ma la diretta interessata negherà ogni accusa.

Intanto, il rapporto tra Tomas ed Alicia diventerà sempre più forte. Rosa, dopo essersi ripresa dalla brutta caduta, pregherà Adolfo di non abbandonarla, dicendogli quanto lei e il suo bambino abbiano bisogno di sicurezza e protezione.

Rosa vuole annullare il matrimonio

Le ultime anticipazioni de Il Segreto raccontano che Matias e Marcela saranno molto preoccupati per Raimundo, ancora irreperibile. Mentre le ricerche per trovare l’Ulloa continueranno, Rosa prenderà una sofferta decisione. Consapevole di non essere ricambiata, dirà ad Adolfo che vuole annullare il loro matrimonio.

Marcela invece non riuscirà a fidarsi ancora di Matias e, vedendo il suo strano comportamento, si ingelosirà pensando che il marito possa aver ricominciato ad avere incontri clandestini con la sua ex amante Alicia.

Purtroppo, il Capitano Huertas informerà Francisca di non essere riuscito a rintracciare Raimundo. Il tempo passa e le speranze si fanno vane, tanto che la Montenegro deciderà di accompagnare personalmente Huertas e i suoi uomini nelle zone in cui sono state rinvenute tracce del passaggio dell’Ulloa, certo di ritrovarlo vivo e vegeto.

Anche Matias si unirà alle ricerche, con grande preoccupazione di Marcela. Infine, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto che andranno in onda in Spagna nella settimana dal 2 all’8 marzo 2020 svelano che Rosa restituirà l’anello di fidanzamento ad Adolfo, dopo aver confermato l’annullamento delle nozze. Per il ragazzo sarà una liberazione, visto che ama un’altra donna.