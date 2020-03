Silvia Toffanin scoppia a piangere in pubblico: la frecciatina al compagno Pier Silvio Berlusconi

Perché Silvia Toffanin è Pier Silvio Berlusconi non si sono mai sposati?

In poche parole Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una convivente da una vita. I due stanno insieme da circa vent’anni e sono genitori di due meravigliosi bambini, ovvero il primogenito Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Per i pochi che ancora non lo sanno, la storica conduttrice di Verissimo è il vicepresidente Mediaset non si sono mai sposati.

Anche se non hanno l’anello al dito tra loro non cambia nulla, ma a quanto pare la conduttrice vicentina al matrimonio sembra tenerci molto. Per questo in tanti ultimamente si sono chiesti sul perché i due non siano ancora convolati a nozze. È il figlio dell’ex Premier a non volere? O sotto c’è qualcos’altro?

La conduttrice di Verissimo in lacrime per l’emozione

Tutti coloro che seguono il rotocalco Verissimo, sanno perfettamente che molte volte la padrona di casa Silvia Toffanin si commuove. Infatti, il suo essere sensibile rende le sue interviste nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5 molto intime al punto di mettere a proprio agio gli ospiti. Un format che nonostante casa in onda sa oltre vent’anni ha un ottimo riscontro in termini di ascolti.

Quando nello studio 5 di Cologno Monzese arrivano dei personaggi dello spettacolo che si sono sposati o sono imminenti al matrimonio, la commozione della conduttrice veneta rivela anche un po’ di tristezza. Di recente, ad esempio, quando ha intervistato la ballerina di Amici Lorella Boccia, convolata a nozze qualche mese fa, Silvia è scoppiata a piangere per l’emozione.

La famiglia di Silvia Toffanin

La 41enne Silvia Toffanin da oltre 15 anni è il volto di Verissimo, il contenitore televisivo di cronaca rosa di Canale 5. Dopo delle esperienze con altri format, l’ex Letterina di Passaparola ha trovato il successo e l’amore del pubblico facendo delle interviste a personaggi del mondo dello spettacolo.

La a donna da diversi anni è legata sentimentalmente con l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice vicentina è stata sin da subito accettata dalla famiglia del compagno di vita e con tutti, la madre di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina ha un buon rapporto.