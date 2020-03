Debora Villa a Vieni da me racconta del doloroso aborto

Debora Villa apre il suo cuore nel salotto di Caterina Balivo a Vieni Da Me con un lungo e doloroso sfogo personale. L’attrice comica fa una rivelazione choc, un dramma custodito per tanti anni e che ancora oggi racconta con molto dolore della perdita del suo primo figlio.

Debora Villa: “perdere il primo figlio è stato un colpo durissimo”

Debora Villa racconta di quanto dopo il matrimonio con l’ex marito Mirko Donno entrambi fossero assolutamente felici, e di come appresa la notizia di diventare genitori abbia profondamente reso completa la coppia.

In poco tempo si ritrovarono al settimo cielo per poi cadere improvvisamente nel baratro. Dato che prima che si completassero i primi tre mesi di gravidanza è successo il peggio, un aborto spontaneo che a causato la perdita del loro primo figlio. La triste notizia fu come prendere un tir in faccia per entrambi.

La Villa dichiara che dovette sostenere l’ex marito perso nel suo dolore tanto da riuscire a doverlo consolare, nonostante lei stesse male. Un evento devastante che ha destabilizzato sia fisicamente che psicologicamente l’attrice comica. Un duro colpo da dover affrontare ma che ha devastato letteralmente la coppia.

Debora Villa racconta di quanto sia stato difficile superare questo spiacevole evento, ma di come è riuscita a farcela da sola perché “è così che fanno le donne”. Solo dopo un anno e mezzo dalla perdita del primo figlio nasce la piccola Lisa che ad oggi ha undici anni e che ha riempito la vita di Debora Villa e del suo ex marito.

Debora Villa l’appello alle donne che decidono di interrompere la gravidanza

Ma le confidenze di Debora Villa comprendono due diversi momenti della vita molto differenti. Il dolore per l’interruzione di una gravidanza spontanea e l’estremo dolore nel dover decidere di interrompere una gravidanza volontariamente.

L’attrice comica racconta di un ex fidanzato che la trattava malissimo, umiliandola davanti al gruppo di amici, e di come lei presa dallo sconforto abbia deciso di lasciarlo. Ma l’ex fidanzato all’epoca diciottenne non apprese bene la notizia e chiese un ultimo incontro dal quale Debora Villa rimarrà incinta.

L’attrice comica racconta con molto sconforto la dolorosa decisione di voler interrompere la gravidanza, perché non era il momento e la persona giusta. E racconta di quanto estremo dolore e coraggio una donna debba avere per riuscire a prendere una decisione così drammatica.

Aggiunge che ogni donna dovrebbe essere libera di poter scegliere sulla propria vita senza essere giudicata. Perché dietro una decisione di aborto c’è una grande sofferenza, un calvario che nessuno deve permettersi di poter giudicare.