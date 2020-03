Valentina Dallari non si risparmia su Giulia De Lellis:”Un idolo chi le ha ruttato in faccia”

È ironico il commento di Valentina Dallari rivolto a Giulia De Lellis coinvolta in uno spiacevole episodio che la giovane influencer ha voluto pubblicare, e condividere tramite le sue stories su Instagram. Qualche mese fa passeggiando tra le vie della città, la ragazza fa uno spiacevole incontro che oggi la Dallari commenta sul suo profilo Facebook, scatenando gli haters.

Valentina Dallari attacca Giulia De Lellis

Non è la prima volta che le due influencer finiscono al centro di un dibattito social. La Dallari già si era scatenata manifestando tutto il suo disappunto su alcune frasi pronunciate da Giulia De Lellis in merito alla suddivisione in donne grasse e magre.

Affermazioni che avrebbero pesantemente offeso la dj, dato che da tempo la Dallari combatte la sua battaglia contro l’anoressia. Risposte che avrebbero scatenato il gran numero dei fan di Giulia De Lellis che per la seconda si sono sentiti in dovere di difendere la De Lellis dal ripetuto attacco della dj….

Il commento ironico della dj contro Giulia De Lellis

Giulia De Lellis racconta ai suoi followers scioccata:” Stavo camminando per strada e arriva un signore e non mi fa un rutto in faccia” fatto accaduto solamente qualche mese fa. Ma che Valentina Dallari ha riportato oggi sulla sua pagina Facebook in modo da poter muovere la sua critica.

Valentina Dallari non si è assolutamente risparmiata lasciandosi andare in un esternazione che lascia trapelare tutta la sua antipatia nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tanto da commentare “idolo delle masse” colui che è stato capace di compiere un atto simile.

Ma il suo commento ironico ha fatto scatenare l’ira delle migliaia di followers che seguono e apprezzano Giulia De Lellis. Le bimbe dell’influencer “appellativo usato per indicare le seguaci della De Lellis”. Che hanno prontamente risposto lasciando sulla bacheca della Dallari commenti e insulti di ogni tipo.

Di certo però la dj non si è risparmiata a rispondere a coloro che l’hanno insultata, replicando creando ulteriore scompiglio tra le fan. Valentina Dallari ha continuato a manifestare la sua insofferenza e il suo negativo giudizio sulla De Lellis usando tali parole: “io non sono una influencer e comunque sono una ragazza come le altre a cui sta sulle balle una cretina che insulta le ragazze “morbide”. Ciao”.

L’atteggiamento della Dallari sembra essere piuttosto chiaro, la dj non ha ancora digerito i commenti della De Lellis riguardo la fisicità delle donne, tanto da continuare a punzecchiarla anche sui social. Un atteggiamento che però stride con le sue ultime dichiarazioni sugli hater che bullizzano e insultano attraverso i canali web, personaggi assolutamente condannati dalla dj.