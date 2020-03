Michelle Hunziker, perchè ha lasciato Eros: “Ero costretta a…”

Un matrimonio da favola, una coppia quasi perfetta che fece impazzire il grande pubblico in quegli anni. Michelle Hunziker, bellissima svizzera, ex modella, che scalava a grandi passi le gerarchie della televisione italiana e Eros Ramazzotti, un grandissimo cantante, amatissimo dagli italiani.

Poi la rottura, un amore finito. Ma in realtà, dietro il divorzio del 2009, dopo 11 anni di matrimonio si cela una storia davvero drammatica. Michelle amava Eros, ma fu convinta a lasciarlo.

Michelle Hunziker, l’addio a Eros Ramazzotti

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Michelle ha rivelato un importante e drammatico retroscena della sua vita. Tra il 2001 e il 2006 ha fatto parte di una setta che ha condizionato pesantemente la sua vita. La Hunziker non riusciva a liberarsi della loro stretta, che era divenuta insostenibile. Ma durante una puntata di Verissimo, Michelle ha svelato il motivo della sua separazione dall’amato ex marito Eros Ramazzoti. Fu per le pressioni proprio di quella setta.

I capi della setta raccontarono a Michelle che Eros era negativo e che avrebbe dovuto fare una scelta: o la setta o la sua famiglia. Fu allora che la Hunziker lasciò Ramazzotti che, come lei ammise nell’intervista, in quel periodo amava moltissimo. In quegli anni la conduttrice svizzera si distaccò dai suoi più cari affetti: basti pensare che non vide sua madre per quasi quattro anni.

All’epoca della separazione fu Ramazzotti a svelare il nome della donna che aveva fatto cadere Hunziker in quel limbo. Si trattava della sedicente Maga Giulia Bergella. Hunziker ha raccontato, inoltre, che la convinsero a lasciare la sua storica agenzia per fondarne una tutta sua, dove tra gli stipendiati figuravano gli stessi membri della setta.

Il ritorno alla felicità con Tomaso Trussardi

Oggi Michelle è felice ed ha ritrovato l’amore. Nel 2011 ha conosciuto Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore della famosa casa di moda. Un colpo di fulmine tra i due che, nell’ottobre 2013, dopo aver annunciato al grande pubblico di stare insieme, hanno avuto la loro prima figlia, Sole. Esattamente un anno dopo, la coppia si è sposata al Palazzo della Ragione di Bergamo. L’8 marzo del 2015 è nata anche la loro secondogenita, Celeste.