Meghan Markle potrebbe partecipare alla Parigi Fashion Week 2020

Sta iniziando ad assaporare la sensazione di libertà Meghan Markle che tra poco più di un mese non avrà alcun vincolo con la Casa Reale Inglese. Tanto che in occasione del viaggio di ritorno a Londra per poter partecipare agli ultimi impegni istituzionali, avrebbe deciso di andare a Parigi in occasione della Fashion Week 2020.

Meghan Markle potrebbe fermarsi a Parigi per la Fashion Week 2020

La settimana della moda sta per prendere il via a Parigi e sono pronti a sfilare alcuni dei brand preferiti dalla Duchessa di Sussex. Un famoso artista di Instagram ha inserito nel suo profilo la Markle con un abito inequivocabile, Meghan sarebbe assolutamente diretta a Parigi.

Secondo diverse indiscrezioni sarebbe già arrivata in Europa la duchessa di Sussex, ma approfittando del suo viaggio in Gran Bretagna avrebbe deciso di fare un pit stop a Parigi. L’artista di Instagram Hey Reilly le avrebbe fatto indossare un meraviglioso abito con un chiaro messaggio di Viktor & Rolf: ” F* this I’m going to Paris!”.

La Markle sta vivendo lontana dai riflettori da quasi due mesi, ma nonostante la sua assenza si continua ancora a parlare dei Duchi di Sussex. Nelle ultime ore molti parlano di una possibile partecipazione di Meghan alla Parigi Fashion Week. Evento a cui non ha potuto prendere parte negli ultimi anni a causa dei rigidi protocolli di Corte. Ma l’imminente divorzio dalla Royal Family potrebbe lasciare assolutamente libera Meghan Markle di partecipare agli eventi mondani.

La Markle potrebbe partecipare alla sfilata di Givenchy. Maison alla quale è particolarmente legata dato che ha realizzato il meraviglioso abito da sposa per le nozze con il marito, il Principe Harry. Ma al momento restano ancora delle supposizioni. Chissà se la Duchessa di Sussex si recherà realmente a Parigi!

La Regina Elisabetta II ha un piano per salvare Harry

Intanto preoccupa la tristezza del Principe Harry, che partecipando agli ultimi eventi istituzionali ha palesato espressioni a dir poco tristi, a molti è apparso molto abbattuto. Harry non è sembrato più lo stesso, il sorriso, il suo atteggiamento giocoso da impertinente sono venuti meno nelle ultime partecipazioni, sostituite da un velo di tristezza.

La separazione dalla Casa Reale ha imposto al Principe Harry di dover scegliere tra la sua famiglia di provenienza e sua moglie, creando di sicuro non poche tensioni.

Secondo alcune indiscrezioni la Famiglia Reale starebbe facendo un ultimo tentativo per cercare di convincere Harry a riconsiderare la sua decisione di rinunciare ai doveri di Corte. La Regina Elisabetta II spera di poter fare cambiare idea al nipote. Sarebbe addirittura pronta qualora Meghan sia contraria ad aiutare il nipote per il divorzio.