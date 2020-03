Uomini e Donne, anticipazioni 3 marzo: Tina Cipollari aggredisce un fan di Gemma Galgani

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al parterre senior di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio, infatti, dopo la puntata del Trono classico, alle 14:45 i telespettatori assisteranno al primo episodio settimanale con le dame e i cavalieri.

Le anticipazioni riportate in questo articolo sono fornite dal portale web Il Vicolo delle News. Ovviamente si parlerà di Gemma Galgani, mentre Tina Cipollari avrà una forte discussione con una persona del pubblico. Poi si parlerà anche di Marcello.

Spoiler Trono over: Tina Cipollari litiga ferocemente con un ‘Gemmino’

Gli spoiler della puntata di oggi del Trono over di Uomini e Donne, svelano che si partirà con l’opinionista Tina Cipollari che guardando il pubblico fisserà un signore. A quel punto la vamp frusinate gli dirà: “E’ la fiera del cinghiale?“. La frecciata è dovuta perchè l’uomo in questione è un ‘Gemmino‘, ovvero uno che tifa per Gemma Galgani.

Qualche settimana, infatti, lo stesso le aveva detto che non sarebbe arrivata a 70 anni perchè un corpo come quello della piemontese se lo può solo sognare. Lo spettatore indossa una maglia rossa con la scritta “Cinghiale di Mxxxx” e metterà in atto un teatrino. Infatti quest’ultimo è la vamp si sfideranno chi è più magro. Subito dopo l’opinionista lo sfiderà a salire sulla bilancia.

Uomini e Donne: arrivano altri quattro ex spasimanti di Gemma Galgani

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno del parterre senior di Uomini e Donne, rivelano anche che il signore del pubblico risulterà pesare cento chili. Quindi l’ex moglie di Kikò Nalli gli citerà la sua famosa ‘Da che pulpito‘.

L’opinionista era vestita di rosso con piume, ma l’abito in questione aveva un difetto sotto tanto che Gianni più volte si dovrà alzare per sistemarglielo. Alla fine lascerà lo studio per cambiare outfit. Per Gemma Galgani arriveranno altri suoi quattro ex e ci saranno i soliti siparietti. A quel punto la dama torinese per ogni cavaliere dovrà dire se l’aveva solo baciato oppure no. Ci sarà da divertirsi.