Oroscopo Paolo Fox 3 marzo 2020: Ariete agitato, periodo di rivoluzione per Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 marzo riporta novità davvero interessanti. Per i nativi del Cancro è un periodo di insofferenza. Per le persone dello Scorpione arrivano giornate un po’ confuse. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 3 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Siete piuttosto agitati ma l’uomo delle stelle vi chiede di avere ancora un po’ di pazienza. In questa parte di marzo avete ancora voglia di discutere ma in amore sarà meglio tergiversare ed evitare passi falsi.

Toro – L’aspetto economico in questo periodo è al centro della vostra attenzione, questo perché avete bisogno di garanzie e di costruire qualcosa. Questo è un periodo fertile e in amore è tempo di nuovi incontri.

Gemelli – La Luna tocca il vostro segno, un buon aspetto dei pianeti migliora il vostro rapporto sia in amore che con gli altri. Purtroppo a livello lavorativo ci sono ancora contrasti, magari avete vissuto anche momenti di disagio per i pagamenti. Presto potrete recuperare.

Previsioni di martedì 3 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – In questo periodo siete insofferenti. Chi ha un’attività in proprio e chi lavora da molti anni nella stessa azienda vorrebbe cambiare qualcosa. A breve avrete grandi opportunità, intanto, l’amore chiama ma non vi fate trovare.

Leone – Guardate al futuro con grande ottimismo. C’è stato un momento di fermo nel lavoro, qualcuno ha dovuto affrontare mesi di grande ostilità. Ora ci saranno altri mesi da sfruttare pienamente e questo vale anche per chi deve cambiare casa o vuole trasferirsi. Grandi emozioni in arrivo.

Vergine – L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di approfittare di questo periodo per trovare le soluzioni migliori. Entro metà marzo potrebbe arrivare una buona proposta o una novità. Anche se c’è qualcosa di nuovo, avete tanto da recuperare.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Con le stelle positive si possono fare grandi progetti per il futuro. C’è da rivedere la vostra posizione nell’ambito del lavoro e della società. La situazione sentimentale è migliore ma la vostra ostinazione è molto forte, imponete sempre le vostre idee.

Scorpione – Le giornate in arrivo portano un po’ di confusione. Ultimamente, nel lavoro ci sono stati parecchi problemi e spesso avete dovuto aggiustare i danni causati dagli altri. La giornata particolarmente interessante per l’amore sarà quella di domenica.

Sagittario – Luna in opposizione, forse ci sono persone che pretendono molte cose da voi oppure state raccogliendo delle provocazioni nel lavoro. Siete una persona avventurosa: più vi ostacolano più insistete ad andare avanti. In amore ci sono buone opportunità. Con le persone della Bilancia, dell’Ariete e del Leone potrebbe nascere una forte emozione.

L’oroscopo di Paolo Fox del 3 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – È un periodo di grande rivoluzione. Se ci sono questioni legate alle proprietà è un buon periodo per risolverle. Come si suol dire: si chiude una porta e si apre un portone.

Acquario – Avete stelle da primato che danno garanzia alla vostra vita sentimentale e lavorativa. Molti di voi non riescono a trovare un lavoro, anche dopo una certa età. La risposta è nel vostro carattere, vi stancate presto di tutto e non sopportate di stare dietro a una scrivania. In amore liberate la fantasia, così sarà più facile avvicinare una persona che vi interessa.

Pesci – Come nelle ultime 24 ore, anche in questa giornata l’uomo delle stelle vi consiglia di fare solo le cose più importanti. Un certo senso di stanchezza, di nervosismo, di tensione può arrivare. Fortunatamente nella seconda parte della giornata potete recuperare un legame importante.