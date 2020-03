Katia Ricciarelli contro Fabio Testi, “Io sua conquista? Per nulla elegante. Se fosse vero…”

Katia Ricciarelli inveisce contro Fabio Testi e ribadisce che non è mai stata una sua conquista, vediamo cosa è successo

Le recenti rivelazioni di Fabio Testi hanno fatto andare sulle furie Katia Ricciarelli. Al momento impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, l’attore ha detto che lei è stata una delle sue conquiste.

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex x moglie di Pippo Baudo. La Ricciarelli ha prontamente risposto alle parole dell’attore e lo ha fatto rilasciando un’intervista a Libero di Roberto Alessi, che è anche direttore di Novella 2000.

Pare che Fabio Testi abbia fatto una specie di elenco delle donne conquistate nel corso della sua vita. Come spesso fanno anche altri uomini, ha incluso le donne in cui ha fatto breccia. Fra le donne conquistate da testi pare ci sia anche il celebre soprano. L’attore lo ha detto con una certa aria di vanità.

Katia Ricciarelli replica a Fabio Testi

Mentre l’attore ha detto che la Ricciarelli è stata una sua conquista con grande vanto, questa invece non ha apprezzato le sue parole. La Ricciarelli si è arrabbiata e ha detto di aver trovato il gesto di Fabio poco elegante, anzi di pessimo gusto. In più, non è affatto vero che lei è stata una conquista di Testi. La Ricciarelli non ha gradito che l’attore l’abbia inserita nella lista e non ha perso tempo a replicare.

Ha anche precisato che se fosse vero lei non ricorda nulla. Proprio perché non si ricorda di aver avuto un flirt con testi non ha alcun senso che lui affermi questo. Le sue dichiarazioni stanno facendo il giro del web e magari Signorini potrebbe farle ascoltare a Testi. Chissà se l’attore avrebbe qualcosa da ridire!

Testi ha detto che il meglio deve ancora venire

Le parole della Ricciarelli a quanto detto da Fabio Testi sono destinate a far discutere. Tuttavia, a conferma di quanto detto dall’attore giunge un libro di Dalila di Lazzaro scritto qualche anno fa. Nel libro parla di quando divideva la casa con una sua amica. L’amica aveva una storia con Fabio Testi.

Nel libro però non è scritto il nome dell’attore, ma Roberto Alessi è convinto che si tratti proprio di Testi. Sembra che l’attore fosse ben messo, tanto che metteva un ombrello sul coso per far ridere la compagna e lo faceva dondolare. Fabio Testi ha comunque anticipato che il meglio deve ancora venire e che ha tre bombe da sganciare.