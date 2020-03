Ludovica Valli UeD per l’ultima foto è bufera: “Sei tutta rifatta!”. La sua reazione (FOTO)

E’ bufera su Ludovica Valli, l’ultimo scatto ha suscitato polemiche perché è tutta rifatta, ma lei non ci sta e reagisce

Momento d’oro per Ludovica Valli, l’influencer è molto ricercata e su Instagram è seguita da quasi 2 milioni di follower. La bella Ludovica, oltre ad essere diventata di nuovo zia della piccola Ludovica Allegra, si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, la sorella di Eleonora, ex tronista di Uomini e Donne, anche se ne ha fatta di strada, subisce le critiche degli haters.

L’ex fidanzata di Fabio Ferrara viene infatti spesso attaccata da polemiche feroci. Infatti, non è la prima volta che la Valli finisce nel mirino degli haters per i ritocchini estetici a cui nel corso degli anni si è sottoposta. Dopo aver annunciato la nascita della sua nipotina, la Valli è andata a Dubai per un viaggio con il fidanzato Gianmaria Di Gregorio.

Ludovica Valli nel mirino degli haters

Come sempre l’influencer ha aggiornato i suoi follower postando scatti e video della vacanza. Però ci sono state delle foto pubblicate dalla Valli che hanno scatenato critiche feroci. In forma perfetta e con un bikini che le mette in risalto il suo fisico, la 23enne sotto gli scatti è stata bersagliata da post insidiosi.

Gli utenti hanno sottolineato come sia cambiata a causa dei ritocchini estetici che ha fatto negli ultimi tempi. Molti le hanno detto addirittura che era irriconoscibile, e che prima era più bella. Altri invece hanno usato anche parole pesanti e hanno detto che era diversa dai tempi in cui andava dalla De Filippi. (Continua dopo la foto)

In molti hanno criticato la Valli per i ritocchini estetici

Insomma, le critiche sulla Valli sono state abbastanza pesanti e i confronti con prima sono stati davvero penosi. Questa volta però Ludovica non se ne è stata buona ad ascoltare e ha reagito. Per prima cosa ha rivelato a quali ritocchini si è sottoposta e ha detto di non aver mai negato di essersi rifatta il seno e il filler al naso.

Queste cose le ha sempre dette e non ha mai nascosto nulla. Però le altre cose che le sono piovute addosso non sono giuste, anche perché non sono vere. La Valli ha detto di fare tv da quando aveva 18 anni e oggi che ne ha 23 è cresciuta ed è anche cambiata. Ma naturalmente, senza ritocchini, e si sa che i lineamenti del viso si accentuano di più.