Pietro delle Piane parla delle accuse di Sylvie Lubamba “mi ha accusato per 800 euro…”

A Mattino 5 Pietro delle Piane parla di Silvye Lubamba e anche della fidanzata Antonella Elia, dice di non sopportare che lei al GF Vip baci tutti

Ancora una volta Pietro Delle Piane è ospite in una trasmissione, stavolta è stato a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Già era stato ospite l’altra sera a Live Non è la d’Urso e ha dovuto combattere con delle altre accuse mosse verso di lui. Nel salotto di Mattino 5 ha avuto però modo di spiegare la situazione, ovvero l’incontro con Fiore Argento e altre cose sorte nella serata precedente.

La conduttrice ha cercato di fare chiarezza sul certificato esibito dal fidanzato di Antonella. La Panicucci ha anche ripreso il discorso sulle accuse mosse da Sylvie Lubamba nei confronti di Pietro delle Piane. La Lubumba, oltre a dire di aver avuto una storia con il compagno di Antonella Elia ha anche detto di aver subito violenza.

Pietro delle Piane respinge le accuse di Sylvie Lubamba

Nel momento in cui la Panicucci ha parlato della questione sollevata dalla Lubumba Pietro delle Piane ha sorriso e ha detto di non dire altro. Poi ha invece ribadito che certe accuse non si fanno per avere visibilità in tv e prendere dei soldi.

Pietro ha aggiunto che lui ha una famiglia e un figlio, per cui certe cose non gli stanno bene. Anzi, Pietro ha detto che qualche sberla nei rapporti privati l’ha presa lui. E parlando di Sylvie Lubumba ha rivelato che quando l’ha conosciuta lei era senza soldi.

Quando si sono lasciati non è stato perché lui l’ha spinta, ma perché gli è arrivata a casa una finanziaria di 2mila euro. Lei aveva comprato una televisione con un suo documento falsificato. Pietro ha detto di aver messo fine alla loro storia perché aveva dei dubbi su di lei.

Le parole di Pietro fanno scattare gli opinionisti in studio

La conduttrice però ha fatto notare a Pietro delle Piane che le sue affermazioni potrebbero procurargli dei guai. Ed ecco che il fidanzato di Antonella Elia ha aggiunto che gli era venuto un dubbio sul fatto che lei avesse potuto falsificare il suo documento.

Subito gli opinionisti in studio sono scattati contro Delle Piane, tanto che Francesco Mogol gli ha consigliato di fare meno lo spocchioso. Anche Lory Del Santo gli ha consigliato di approfittare di questo momento di notorietà e gli ha detto che è molto fotogenico. Insomma, Lory si è complimentata con lui.