L’Amica Geniale 3 si farà, quando va in onda e anticipazioni: Lenù e Nino amanti

Termina qui il secondo capitolo de L’Amica Geniale. Oltre 6 milioni di telespettatori hanno seguito le vicende di Elena Greco e Raffaella Cerullo.

L’Amica Geniale nella sua seconda stagione, sottotitolata ‘Storia Del Nuovo Cognome’, si è confermata una delle serie televisive più amate degli ultimi tempi. La domanda che molti si pongono adesso è: ci sarà una terza stagione? E quando andrà in onda? Di seguito trovate le anticipazioni del prossimo capitolo della fiction evento.

L’Amica Geniale 3: quando va in onda e chi sono le nuove attrici

L’Amica Geniale è tratta dalla popolare saga letteraria di Elena Ferrante e segue lo svolgimento dei quattro romanzi che la compongono. Ciò vuol dire che la miniserie prodotta dalla Rai Fiction con l’americana Hbo avrà quattro stagioni. Anche se non c’è l’annuncio ufficiale, il prossimo capitolo – sottotitolato ‘Storia Di Chi Fugge E Di Chi Resta’ – è ormai scontato. Le riprese delle nuove puntate inizieranno dopo l’estate e saranno dirette sempre da Saverio Costanzo.

Quando andrà in onda? Ancora è presto per stabilire la data di messa in onda, ma la terza stagione de L’Amica Geniale sarà trasmessa nell’autunno del 2021. Il cast sarà completamente rinnovato. La stessa Gaia Girace, ha svelato che ritornerà nei panni di Lila in alcuni episodi. In seguito verrà sostituita da un’altra attrice, per seguire la crescita della signorina Cerullo nella storia. Stesso destino anche per Margherita Mazzucco, volto di Lenù.

Ancora non si conoscono i nomi delle attrici che vestiranno i panni di Lila e Lenù adulte. Il regista Saverio Costanzo ha dichiarato al giornale La Repubblica di non avere ancora in mente le attrici adulte, ma presto ci penserà. La voce narrante di Lenù adulta è di Alba Rohrwacher, compagna di Saverio Costanzo e sorella di Alice. Potrebbe essere un indizio ma anche un depistaggio.

Anticipazioni L’Amica Geniale 3: come prosegue la storia di Lenù e Lila

Le anticipazioni della terza stagione de L’Amica Geniale si concentrano sulle vicende delle due protagoniste diventate adulte. Il nuovo capitolo è ambientato negli anni ’70. Lila lavora come operaia nella ditta Soccavo.

Le condizioni lavorative sono pessime e la signora Cerullo si fa portavoce della classe operaia. Elena Greco, invece, diventa un’affermata scrittrice grazie all’aiuto del marito Pietro. È madre di due bambine, Adele ed Elsa, ma il ritorno di Nino Sarratore stravolge la sua situazione familiare: i due diventano amanti.

Dopo averci pensato tanto, Lila si mette con Enzo, colui che l’ha salvata dal matrimonio con Stefano Carracci. La madre di Gennarino aiuta Enzo a studiare informatica: entrambi diventano programmatori. Michele Solara continua ad avere uno strano rapporto con Lila mentre Marcello si fidanza con la sorella di Lenù.