Oroscopo Branko 3 marzo 2020: Ariete intollerante, problemi di salute per Leone

L’oroscopo di Branko del 3 marzo è pronto a rivelare l’andamento di questo secondo giorno della settimana. Problemi di salute per Leone e Vergine. Influssi aspri per i nativi della Bilancia. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 3 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata siete intolleranti e ipercritici, è meglio sistemare i problemi un altro giorno. In amore dovere rilassarvi, con calma e lucidità potete dedicarvi, nonostante i vari intoppi, a commercio, banca, proprietà fondiarie.

Toro – Chiedete molto e molto avrete ma al lavoro dovete accettare anche un compromesso. Non potete realizzare da soli tutti i progetti che nascondo nella vostra testa. Soldi e Luna in Gemelli sono in perfetta sintonia, presto Venere transiterà nel vostro segno.

Gemelli – Venere, coinvolta nell’influsso della vostra luminosa Luna, propizia nuovi innamoramenti e aumenta lo slancio passionale nelle coppie. Divorziati e single devono aspettare, invece, ancora un mese. In campo lavorativo è arrivato il momento di mettere in moto tutto l’apparato.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Troppe insidie nascoste nell’odierno aspetto di Venere quadrata a Saturno, nemmeno la Luna positiva riesce a eliminarle. Non vi viene detta la verità nelle cose professionali, ma qualche persona più esperta potrebbe venire in vostro soccorso.

Leone – Risolvete subito le questioni di cuore, prima che Mercurio torni per qualche giorno in opposizione. Questo pianeta è pronto a portare caos nei rapporti stretti, professionali e non, già incasinati. Tornano i problemi reumatici.

Vergine – In questa giornata dovete fare particolarmente attenzione alle gambe pesanti, ai reumatismi e alla respirazione. Domani Mercurio in Acquario aiuta a riprendere il vostro naturale ritmo nel lavoro. Amori eccitanti.

Previsioni di martedì 3 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In amore, le stelle preferiscono girare per altri cieli. È da tanto che non capitavano influssi così aspri, manca persino quel tocco di eleganza nei vostri innamoramenti. Il matrimonio galleggia, ma con questa Luna in Gemelli provate a volare. Bene i soldi.

Scorpione – Giornata positiva per le vostre iniziative professionali e d’affari, collaborazioni, conquiste sentimentali e matrimonio. Fino a domani dovete mettervi sotto e cercare di ottenere almeno una buona parte di quanto programmato.

Sagittario – Rimandate tutte le cose importanti domani, oggi siete esaltati per qualcosa che sembra un successo. Attenzione alla Luna in Gemelli che si diverte a trasformare la verità. Solo Venere canta l’amore.

L’oroscopo di Branko del 3 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – È sempre stato un enigma in astrologia la quadratura tra Saturno e Venere, aspetto che in questa giornata vivete voi e l’Ariete. L’amore con i nativi del Cancro e della Bilancia non è per niente calmo. Questo perché preferite fuggire dalle responsabilità di un rapporto. Soluzioni in campo economico.

Acquario – Giornata vantaggiosa nel campo della fortuna, dell’amore, dell’amicizia. Oltre la Luna in Gemelli, anche gli altri aspetti astrali portano tante belle cose. Venere appassionata in Ariete potrebbe fare esplodere una nuova passione entro 48 ore.

Pesci – In questa giornata tutti vi tengono d’occhio, anche quelli che non vi sono simpatici. Magari avete ottenuto qualche successo. Se volete ottenere qualcosa in più anche in campo finanziario, è meglio aspettare la Luna in Cancro. Il coniuge è convinto che voi non la raccontiate giusta.